ABD’nin Venezuela’ya düzenlediği 2 saat 20 dakikalık operasyonla Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores’i New York’a götürdü.

Maduro ve eşinin bugün hâkim karşısına çıkması beklenirken, sürece ilişkin yeni ayrıntıları The New York Times ortaya koydu...

Gazetenin Amerikalı ve Venezuelalı kaynaklara dayandırdığı habere göre Washington yönetimi, 23 Aralık’ta Maduro’ya iktidarı bırakması ve Türkiye’ye gitmesi için ültimatom verdi.

Haberde, Maduro’ya yurtdışında “rahat ve güvenli bir yaşam” teklif edildiği ancak bu önerinin reddedildiği belirtildi.

Bunun üzerine ABD Başkanı Trump’ın 25 Aralık’ta askeri operasyon talimatı verdiği öne sürüldü.

TÜRKİYE İDDİASINI DOĞRULADI

İddialar, Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham tarafından da doğrulandı.

Trump ile birlikte seyahat eden Graham, “Maduro bugün Türkiye’de olabilirdi ama New York’ta. Trump ona bir çıkış sunmuştu” dedi.

TRUMP KAFASINI SALLAYARAK ONAYLADI

ABD’li Senatör Graham’ı ayakta dinleyen Trump’ın, Maduro’ya ilişkin iddiayı başını sallayarak doğruladığı görüldü.