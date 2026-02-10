Türkiye ile ABD arasında, bölgesel güvenlik ve İran politikaları üzerinden yeni bir polemik patlak verdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın katıldığı bir televizyon programında İran ve ABD arasındaki gerginliğin diplomasiyle yumuşadığını belirtmesi, Washington’daki "şahin" kanadın temsilcisi Lindsey Graham’ın sert tepkisine neden oldu.

Hakan Fidan programda ABD ve İran arasında bir sıcak savaşın olma ihtimalinin az olduğunu belirtti.

Fidan'ın bu sözlerinin yer aldığı bir videoyu sosyal medya hesabı (X) üzerinden alıntılayan Senatör Lindsey Graham, Türkiye’nin de aralarında bulunduğu bölge aktörlerini "hayal dünyasında yaşamakla" suçladı. Graham, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

'HAYAL DÜNYASINDA YAŞIYORSUNUZ'

“Sözde bölgesel müttefiklerimize: İran halkının tüm direnişine rağmen, Ayetullah ve onun katil rejimini iktidarda bırakmanın iyi bir fikir olduğunu düşünüyorsanız, hayal dünyasında yaşıyorsunuz demektir. Bölgenin, halkını katleden ve dini bir Nazi olan katil Ayetullah'a karşı cesurca ve tutarlı bir şekilde direnme zamanı çoktan geldi”

Graham ayrıca, “Türkiye, Katar, Mısır vb. ülkelere: Statükoyu korumak ve İran halkının haklı taleplerini görmezden gelmek istemesi, benim görüşüme göre, Amerikan ulusal güvenlik çıkarlarıyla ve aynı zamanda genel ahlak kurallarıyla da bağdaşmamaktadır. Başkan Trump, “Protestolara devam edin, yardım yolda” dedi. O, tarihin doğru tarafında yer alacaktır. Onun sözünün eri bir adam olduğuna inanıyorum. İran'a özgürlük” diye yazdı.