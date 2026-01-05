ABD’li Senatör Lindsey Graham, sosyal medya hesabından eski ABD Başkanı Donald Trump ile birlikte çekilen bir fotoğraf paylaştı. "İRAN'I YENİDEN BÜYÜK YAPALIM" Fotoğrafta Graham’ın, Trump’ın yanındaki pozu kadar Trump tarafından imzalanmış "Make İran Grate Again" yani “İran’ı Yeniden Büyük Yapalım” yazılı şapkayı taşıması dikkat çekti. Graham'ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı: İRAN'A OPERASYON MESAJI Paylaşım, ABD’nin son dönemde Latin Amerika ve Orta Doğu’ya yönelik sert mesajlarının ardından geldi. Özellikle Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya yönelik operasyon söylemleriyle dünya gündemine oturan Washington yönetiminin, bu kez İran’a ilişkin sembolik bir mesaj verdiği yorumları yapıldı. Maduro operasyonunun detaylarını anlattığı konuşmasında İran'a doğrudan mesajlar veren Trump, göstericilere sert müdahalenin sürmesi durumunda müdahale edeceklerini açıklamıştı.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.