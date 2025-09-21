“Bir Şirket İnandığını Savunamıyorsa…”

Greenfield istifa açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Şirket, inandığımız şeyleri savunamıyorsa, o zaman bir şirkete sahip olmanın ne anlamı var?”

Ünlü iş insanı, aldığı bu kararın kişisel bir vicdan meselesi olduğunu vurguladı.

Daha Önce de İsrail Yerleşimlerine Satışı Reddetmişti

Greenfield, daha önce de işgal altındaki Batı Şeria’daki Yahudi yerleşimlerine ürün satmayı reddetmiş ve bu kararın şirketin temel değerleriyle örtüşmediğini savunmuştu.

İnsan Hakları Aktivizmini Sürdürecek

Unilever ile yaşanan anlaşmazlık sonrası istifa eden Greenfield, bundan böyle bağımsız şekilde insan hakları aktivizmine devam edeceğini duyurdu.