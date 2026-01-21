ABD'nbin Kaliforniya Eyalet Valisi Gavin Newsom, Davos’ta Donald Trump karşısında "diz çöken" dünya liderlerine daha iyi diz çökmeleri için dizlik satmaya başladı.

Tanesi 100 dolardan satılan dizlikler, ABD Başkanı'nın sembolü haline gelen kırmızı şapkaların renginde. Bunun yanında diz kısmında ABD Başkanı'nın imzasıyla geliyor.

Vali, dünya liderlerine "Davos'a gelmeden önce (Trump'ın önünde diz çökmek için) bolca dizlik getirmeleri gerekiyor" demesi üzerine, zirvedeki liderler buz kesti.

Newsom siyasetçilerin Trump’ın Grönland’ı ele geçirme planlarına sessiz kalmasını ve ABD Başkanı'na "teslim olmasını" acınası bir durum olarak nitelendirdi.

'YA ÇİFTLEŞİRSİNİZ, YA DA SİZİ YER'

Sky News kanalına konuşan Newsom, insanların bu suç ortaklığına ve Trump’ın önünde diz çökmesine artık dayanamadığını ifade etti.

Vali, dünya liderleri için "Dünya sahnesinde ne kadar zavallı göründüklerini umarım anlıyorlardır" şeklindeki sözleri hem Avrupalı hem de Amerikalı liderleri hedef aldı.

Avrupa liderlerini Trump ile müzakere yöntemlerini değiştirmeye çağıran Newsom Trump'ı bir "T-Rex" dinazoruna benzetti.

Newsom, "Onunla ya çiftleşirsiniz ya da sizi yiyip bitirir ama her iki durumda da ona karşı dik durmanız gerekir" sözleriyle müttefiklerin Trump'a karşı birleşmesi gerektiğini savundu.

Newsom’un bu çıkışı ise sadece basit bir öfke patlaması değil. Kaliforniya valisi, kendisini Trump'a karşı gelecek seçimlerde bir rakip olarak konumlandırmaya çalışıyor.