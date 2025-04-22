ABD'li yatırım bankası Jefferies'e göre, altın tek güvenli liman varlığı olabilir. Kurum analistleri paylaştıkları notta "ABD hazine tahvillerindeki son satışlar ve Hazine tahvillerinin tarifelerle ayrılmaz bir şekilde bağlantılı olduğu görüşü, Çin ile ticaret savaşı ve ABD'deki mali durum göz önüne alındığında, altının geriye kalan tek gerçek güvenli liman varlığı olduğuna inanıyoruz" değerlendirmesini yaptı.

Analistler, altının ons fiyatının 2025-2026 yıllarında 3 bin dolar seviyesinde kalacağı, uzun vadede ise 2.500 dolar olacağı görüşünü paylaştı.

TRUMP'IN POWELL ELEŞTİRİLERİNDEN SONRA REKOR ÜSTÜNE REKOR KIRDI

Altın, dolardaki gerileme, ABD Başkanı Donald Trump’ın Fed’e yönelik eleştirileri ve devam eden ticaret savaşının güvenli liman talebini desteklenmesiyle 3 bin 500 doları görerek rekorunu yeniledi. Trump, dün Truth Social sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Powell'ı hedef alarak, faiz oranlarında "önleyici indirimler" yapılmasının birçok kişi tarafından talep edildiğini belirtmiş ve faiz oranlarının düşmesi gerektiğini söylemişti.

Trump, Fed faiz indirmezse ABD'de ekonomik büyümenin yavaşlayacağı uyarısı yapmıştı.