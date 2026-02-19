İran'ın etrafı, the Wall Street Journal'ın haberine göre "2003'te başlayan Irak savaşından beri en yoğun askeri yığılmaya" sahne oluyor. Yüzlerce savaş uçağı, onlarca savaş gemisi İran'ı çevirdi.

Herkesin aklındaki soru ise, bu kadar uçağın, geminin ve askerin İran'a ne zaman saldıracağı. Bazı ABD'li analistler saldırıyı kaçınılmaz olarak görürken, Trump hükümeti "diplomasi yanlısı olduklarını" vurguluyor ancak "İran'ın anlaşma yapması gerektiğini, aksi taktirde durumun kötü olacağını" belirtiyor.

ABD basını, spekülasyonlar devam ederken olası saldırı için farklı tarihler verdi. CBS'e göre üst düzey komutanlar, Başkan Doland Trump’a ordunun bu Cumartesi günü kadar erken bir tarihte İran’a yönelik olası saldırılar için hazır olduğunu bildirdi.

Konuya yakın kaynaklar askeri operasyon başlayacağı günün bu hafta sonunun ötesine uzayabileceğini ifade etti.

Nitekim, Beyaz Saray'ın içinden konuşan uzmanlara göre Şubat ayının sonuna kadar diplomasinden sonuç alınamazsa, saldırı gerçekleşebilir. Gözler, son kararı verecek Donald Trump'a çevrildi.

AY SONUNA KADAR MÜDDET

Çarşamba günü Beyaz Saray Durum Odası'nda yapılan toplantıya İran ile Cenevre'deki görüşmeleri yürüten Jared Kushner ve Steve Witkoff'un yanında Dışişleri Bakanı Marco Rubio katıldı.

ABD'li yetkililer, Tahran'ın nükleer programına dair Cenevre'de sunulan ABD şartlarını karşılayan bir anlaşma paketini ay sonuna kadar ABD'ye sunması gerektiğini vurguladı.

Trump'ın görüşmelerde müdahalenin lehinde ve aleyhinde değerlendirmeler yaparak danışmanlarına en uygun yolu sorduğu belirtildi.

Diplomasinin başırısız olması durumunda saldırı ihtimalini değerlendiren Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, "İran'a yönelik bir saldırı lehine öne sürülebilecek birçok argüman var" dedi.

Trump yönetiminin temel yaklaşımı diplomasiye öncelik vermeye devam ediyor. Sözcü Leavitt, Trump’ın diplomatik çözümü tercih ettiğini belirterek "İran'ın bir anlaşma yapması akıllıca olacaktır" uyarısında bulundu.

İSRAİL VE ABD, İRAN KONUSUNDA HEMFİKİR

Bu süreçte Marco Rubio'nun 28 Şubat'ta İsrail'e gitmesi bekleniyor. Rubio, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya İran ile yürütülen müzakerelere dair detaylı bilgi sunacak.

ABD Basınına göre ABD ve İsrail, İran'a karşı alınacak tavırla ilgili olarak mutabakata vardı. İsrail, diplomasinin başarısız olacağını ve saldırının bir an önce gerçekleşmesi gerektiğini savunuyordu.

İsrail ziyaretinin de Şubat ayının sonuna doğru gerçekleşmesi, Beyaz Saray yetkilisinin diplomasi için verdiği son tarihle örtüşüyor.

Trump ayrıca özel temsilcileri aracılığıyla yürütülen görüşmeler hakkında düzenli olarak bilgilendiriliyor.

'TOP İRAN'IN SAHASINDA'

Müzakerelerin gidişatı hakkında yönetim içerisinde temkinli bir iyimserlik ile derin bir şüphe bir arada bulunuyor.

Bir yetkili, İran Dışişleri Bakanı'nın Kushner ve Witkoff’a olumlu mesajlar verdiğini belirtti. Ancak aynı yetkili "İran dışişleri bakanı Kushner ve Witkoff'a pek çok olumlu şey söyledi ama şeytan ayrıntıda gizlidir. Top artık İran'ın sahasında, o yüzden neler olacağını göreceğiz" değerlendirmesini yaptı.

Başka bir üst düzey yetkili ise Cenevre’deki görüşmeleri "koca bir hiç" olarak tanımlayarak sonuç alınamayacağını savundu.

Washington şimdi İran’ın ay sonuna kadar sunacağı somut adımları bekliyor. Bölgedeki askeri tahkimat sürerken diplomatik baskı en üst seviyede tutuluyor. Trump'ın askeri müdahale seçeneği masadaki yerini koruyor.