Kariyerinde Amerikan Kadınlar Basketbol Ligi (WNBA) şampiyonluğu bulunan ve ABD'nin en büyük potansiyellerinden biri olarak görülen Kennedy Valentine Burke, Türk vatandaşlığına geçerek 'Beren' adını aldı. Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi ÇİMSA ÇBK Mersin'de oynayan voleybolcunun Türk vatandaşlığına geçtiği, kulübün resmi sosyal medya hesabı üzerinden duyuruldu. Paylaşımda, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda finale yükselen Mersin ekibinin sezon başında kadrosuna kattığı Burke'nin 'Beren' adını aldığı belirtildi.

