Venezuela'nın başkenti başta olmak üzere birçok noktasında patlamalar görüldü. Caracas'ın güneyinde patlamalar sebebiyle elektrikler kesildi.

ABD Başkanı Donald Trump, Mar-a-Lago'da, Maduro Operasyonu'nun detaylarını anlatıyor.

Trump'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"İKİNCİ DÜNYA SAVAŞINDAN BERİ GÖRÜLMEMİŞ SALDIRI"

- İkinci Dünya Savaşı'ndan beri görülmemiş bir saldırı düzenledik. Maduro'yu adalete teslim etik. Tarihin en ihtişamlı operasyonlarından biriydi. El Bağdadi'ye yapılan saldırı, İran nükleer tesislerinin yok edilişi gibi. Bunların hepsinde çok başarılıydık. Hiçbir ülke ABD'nin başarılarını taklit edebilecek seviyede değil. Bütün Venezuela ordusu güçsüz bırakıldı."

"ÇOK HIZLI BİR ŞEKİLDE ALAŞAĞI ETTİK"

- Caracas'ta ışıklar daima kapalıydı. Gece karanlıkta çok iyi operasyon yürütebiliyoruz. Maduro eşi ile birlikte New York'un güney kısmında şu anda. Ölümcül narkotik operasyonları yürütmekten sorgulanıyorlar. Saygıdeğer bir ülke haline geldik. Gerçekleştirdiğimiz ticaret savaşlarından da kurtulacağız. Beklediğimiz bir pozisyondu. Denizde de bir sürü teknelerini batırdık. Bizim gelmemizi bekliyorlardı ama buna rağmen çok hızlı şekilde domine edip alaşağı ettik.

"VENEZUELA'YI BİZ YÖNETECEĞİZ"

- Kaybımız sıfır. Ekipman kaybımız bile yok. Bir sürü ekipman ve insan olmasına rağmen en ufak zarar görmedik. Dünyanı en güçlü silahlı kuvvetleriyiz. Düşmanlarımızın hayal bile edemeyeceği kadar güce sahibiz. Batırdığımız tekneler sayesinde denizden ülkemize giren uyuşturucunun yüzde 97'sini engelledik. Güvenli koşulları bekledik. Başkalarının saldırıya uğramasını istemedik. Venezuela'yı biz yöneteceğiz. Biz ikinci ve çok daha güçlü bir saldırıyı da düzenlemeye de hazırız.

"PETROL ŞİRKETLERİMİZİ DEVREYE SOKACAĞIZ"

- Dünyanın en büyükleri olan çok büyük Amerikan petrol şirketlerimizi devreye sokacağız. Milyarlarca dolar harcayıp ağır şekilde bozulmuş petrol altyapısını onaracaklar ve ülke için para kazanmaya başlayacaklar.

"VENEZUELA ORDUSUNU UYARIYORUM"

- Maduro'nun başına gelen Venezuela ordusunun da başına gelebilir. Ordusuna çağrı yapıyorum, Maduro nasıl bir durumla karşı karşıya kaldıysa ordusu da aynı durumu yaşayabilir. Venezuela artık daha özgür bir ülke. Amerika artık daha güvenli bir ülke haline geldi.

"AMERİKA'NIN HAKİMİYETİ SORGULANMAYACAK"

- Yeni ulusal güvenlik stratejimizle artık bunu unutmayacağız; Amerika'nın Batı Yarımküre'deki hakimiyeti bir daha asla sorgulanmayacak.

"TÜM ASKERİ VE SİYASİ LİDERLER DERS ALSIN"

- Maduro'nun başına gelenlerden Venezuela'nın tüm askeri ve siyasi liderleri ders alsın. Maduro gibiler şunu bilmeli ki, Maduro’nun başına gelenler kendilerinin de başına gelebilir. Bizim yönetimimizi kabul etmeyenlerin başına aynı şeyler gelecek

VENEZUELA'YI KİM YÖNETECEK?

-Bir grupla birlikte yöneteceğiz. Düzgün bir şekilde yürütüldüğünden emin olacağız. Milyarlarca dolara mal olacak petrol altyapısını yeniden inşa edeceğiz. Bütün petrol altyapısını yeniden inşa etmemiz gerekiyor. Çok fazla para gerekecek.

"KÜBA'DA RADARIMIZA GİRECEK"

- Küba'nın sistemi iyi değil. Orayı bunaklar yönetiyor. Günün birinde orası da radarımıza girecek.