ABD, “Cartel de los Soles” (Güneşler Karteli) adı verilen yapıyı terör örgütleri listesine ekledi. Washington, bu yapının uyuşturucu kaçakçılığı ve organize suç faaliyetlerini yürüttüğünü, örgütün liderliğini de Nicolás Maduro’nun üstlendiğini iddia ediyor.

GENELKURMAY BAŞKANI BÖLGEYE GİTTİ

Bu tanımlamayla birlikte ABD, Venezuela’ya yönelik olası bir askeri operasyon için “uluslararası hukuk zeminini” güçlendirmiş oldu. Öte yandan ABD Genelkurmay Başkanlığı’ndan bir heyetin bölgeye gönderildiği bildirildi.

ABD TARİHİNİN EN YÜKSEK ÖDÜLÜ

Maduro’nun yakalanması ya da hüküm giymesini sağlayacak bilgi karşılığında 50 milyon dolar ödül verileceği açıklandı. Böylece Maduro, ABD’nin bugüne kadar hakkında en yüksek ödül koyduğu siyasi lider oldu.

VENEZUELA'DAN SERT TEPKİ

Caracas yönetimi, ABD’nin aldığı kararın “siyasi manipülasyon” olduğunu belirterek tepki gösterdi. Venezuela Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada:

“Cartel de los Soles” adlı yapının varlığının reddedildiği,

ABD’nin bu tanımı “ülkeye yasa dışı müdahaleyi meşrulaştırmak için kullandığı”,

Washington’ın Venezuela’da “rejim değişikliği planları yürüttüğü” ifade edildi.

Açıklamada, “Bu tür iftiralarla zaman kaybetmek zorunda kalmak dahi gereksizdir” denildi.

ABD medyası ise askeri hazırlıkların hızlandığını ve Venezuela’ya yönelik bir operasyonun “her an başlayabileceğini” yazıyor. Analistler, Washington’ın Maduro üzerindeki baskıyı maksimum seviyeye çıkardığı konusunda hemfikir.