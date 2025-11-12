Doğalgaz yerli üretim talebin yüzde 5’ini bile karşılayamazken Türkiye, enerji ithalatında Rusya ile ABD arasında sıkıştı. ABD merkezli ajans Bloomberg’e göre ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Başkan Yardımcısı JD Vance geçen pazartesi Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’la yapılan görüşmede ‘Rusya’dan enerji alımını durdur’ talimatını verdi.

Fidan’ın ne yanıt verdiği bilinmese de Türkiye’nin kısa ve orta vadede Rusya’dan enerji ithalatını sıfırlaması mümkün görünmüyor. Resmi veriye göre ocak-ağustos döneminde Türkiye’nin petrol ithalatının yüzde 62.6’sı Rusya’dan yapıldı. Aynı dönemde Türkiye’nin doğalgaz ithalatının yüzde 45’i Rusya’dan boru hatlarıyla taşındı. Türkiye ile Rusya arasında imzalanan 2 büyük doğalgaz anlaşmasından biri olan ‘Mavi Akım’da süre bu yıl sona erecek.

TRUMP BASKI YAPIYOR

Enerji uzmanları, Ankara ile Moskova arasında yeni bir anlaşmanın imzalanmasını bekliyor. Türkiye, Rusya’nın

petrol türevi ürünler ihracatında bu yıl ilk sırada yer alıyor. Rus doğalgazında ise Avrupa ve Çin’den sonra üçüncü büyük alıcı konumundayız. ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye gibi Rus gazına bağımlı Macaristan ve Hindistan’a ‘Ukrayna’daki savaşı finanse etmeyin’ diyerek baskı yapıyor.