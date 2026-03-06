İran'daki savaşın tetiklediği küresel piyasa oynaklığı karşısında Türkiye, Türk Lirası’nı dengede tutmak için bir hafta içinde yaklaşık 12 milyar dolar harcadı. Bu miktar, ülkenin toplam döviz rezervlerinin yaklaşık yüzde 15'ine tekabül ediyor.

ABD medyasından Bloomberg'e konuşan konuya yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Pazartesi günü piyasalar açılmadan önce likidite koşullarını sıkılaştırdı. İşlemlerin gizliliği nedeniyle isimlerinin açıklanmasını istemeyen kaynaklar, piyasalar açıldığında bankaların volatiliteyi engellemek amacıyla dolar satışına geçtiğini bildirdi. Hafta ilerledikçe dolar satış hacminin azaldığı, Perşembe günü ise herhangi bir müdahale gözlemlenmediği kaydedildi.

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER SARSILDI LİRA DİRENDİ

Pek çok gelişmekte olan ülke para biriminin sert düşüşler yaşadığı bu dönemde, müdahaleler sayesinde Türk Lirası sakin seyrini korudu. JPMorgan Chase & Co. Varlık Yönetimi Gelişmekte Olan Piyasalar Strateji Başkanı Nick Eisinger, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

"Şu an için bunun sürdürülebilir bir politika olduğunu düşünüyoruz. Ellerinde bu stratejiyi devam ettirecek yeterli mühimmat var; ancak İran'da yaşananların ne kadar süreceği bu noktada kritik önem taşıyor."

Eisinger, riskli ortamın bir veya iki hafta sürmesi durumunda "tozun dumanın yatışacağını" ve normalliğe dönüleceğini öngörürken, sürecin uzaması halinde küresel riskli varlıklar için görünümün "çok daha zorlaşacağını" belirtti.

HEDEF ÖNGÖRÜLEBİLİRLİK VE KADEMELİ DEĞER KAYBI

Yapılan müdahaleler, Türk Lirası’nı bu hafta dolar karşısında sadece %0,1 değer kaybıyla gelişmekte olan ülke para birimleri arasında en iyi performans gösterenlerden biri haline getirdi. Türk ekonomi yönetimi, yurt içinde enflasyonist baskılar hafiflerken, iş dünyası ve yatırımcılar için öngörülebilirlik sağlamak amacıyla liranın "kademeli değer kaybı" stratejisini yönetmeye devam ediyor.

JEOPOLİTİK RİSKLER VE ENERJİ BAĞIMLILIĞI

Merkez Bankası'nın swap hariç net döviz rezervleri geçen Cuma itibarıyla 78,4 milyar dolar seviyesindeydi. Altın rezervleriyle birlikte bu rakam yaklaşık 200 milyar dolara ulaşıyor. TCMB ise döviz politikasına ilişkin yorum yapmaktan kaçındı.

Bir NATO üyesi olan Türkiye, İran’a olan coğrafi yakınlığı ve enerji ithalatına olan bağımlılığı nedeniyle Orta Doğu’daki çatışmalara karşı hassas bir konumda bulunuyor. Savaşın başlamasından bu yana ham petrol fiyatlarında yüzde 16'lık bir artış kaydedilmesi bu hassasiyeti artırıyor. DoubleLine Group Portföy Yöneticisi Bill Campbell, piyasanın jeopolitik şoklara karşı savunmasız olduğunu belirterek, "Hava dönerse çıkış kapısı çok dar olabilir" uyarısında bulundu.

NİSAN AYINDAKİ MÜDAHALENİN GERİSİNDE KALDI

Gazeteye göre bu haftaki müdahalelerin boyutu, geçen yılın Nisan ayına kıyasla daha sınırlı kaldı. Geçtiğimiz Nisan ayında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun hapis cezası almasıyla yaşanan siyasi gerginlik ve piyasa çalkantısı sırasında, yetkililer kuru sabitlemek için 50 milyar dolardan fazla rezerv harcamış ve faiz artırımına gitmişti.

Goldman Sachs analistleri ise yayınladıkları notta, "Türk Lirası’ndaki hareketler şu ana kadar sınırlı kaldı. Merkez Bankası’nın bu süreci yönetecek kadar rezervi var ancak şoklar devam ederse bu duruş daha az sürdürülebilir hale gelecektir" ifadelerine yer verdi.