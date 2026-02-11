Dünyanın en büyük haber platformlarından ABD merkezli Bloomberg, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halefinin kim olacağına yönelik yeni bir makale yayınladı.



Son günlerde Türk siyasetinde de sık sık tartışma konusu olan bu durum için Erdoğan'ın yakın çevresinden potansiyel adaylar ortaya çıkarılmakta. Analizde Erdoğan'ın mevcut siyasi gücü nedeniyle kendisinden sonrası için tartışmaların 'açıkça' yürütülemediği ve söz konusu tartışmaların AKP içerisinde büyük bir tabu olarak kalmaya devam ettiğine yer verilirken, son günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın en küçük oğlu Bilal Erdoğan'ın artan görünürlüğüne dikkat çekildi.



'OKLAR BİLAL ERDOĞAN'I GÖSTERMEYE BAŞLADI'



Devlet ajansları başta olmak üzere Bilal Erdoğan'ın son günlerde Türk basınında çok fazla yer almaya başladığı ve katıldığı etkinliklerde yaptığı konuşmalar ise siyasete yöneliminin açıkça bulunduğu belirtildi.



Bloomberg'in AKP'ye yakın kaynaklara dayandırdığı yazısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın siyaset sahnesinde daha görünür bir rol üstlenmesi için perde arkasında hazırlıkların sürdüğü iddia ediliyor. Öne sürülen bilgilere göre Bilal Erdoğan, gayri resmi bir "siyasi liderlik" sürecinden geçiriliyor; kendisine sadık bir bürokratik çevre oluşturuyor ve hem parti hem de hükümet kademelerindeki kritik atamalarda aktif rol oynuyor.



ÖNCE PARTİ, SONRA CUMHURBAŞKANLIĞI

İktidar kulislerine dayandırılan iddialara göre, Erdoğan'ın seçimleri yeniden kazanması halinde devreye girecek olan geçiş planına göre Bilal Erdoğan ilk aşamada AKP Genel Başkanlığı koltuğuna getirilecek. İlerleyen aşamada ise Bilal Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atanması ve devlet yönetimine doğrudan dahil edilmesi planlanacak.