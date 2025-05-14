PKK’nın kendini fesh etmesi ve silah bırakması, Suriye’deki KCK ayağı SDG’nin en büyük destekçisi ABD’yi çok memnun etti. ABD’nin Ankara’daki Büyükelçiliği, açıklamasında şöyle denildi:

İSRAİL İZLİYOR

“Terörist grupların silah bırakması, medeniyet için her zaman zaferdir. PKK’nın fesih kararı bir dönüm noktası niteliğindedir. ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Bakan Hakan Fidan ile görüşerek desteğimizi yinelemiştir.”

PKK ve aparatlarının bir başka destekçisi İsrail ise, henüz resmi bir açıklama yapmadı. Ancak gelişme, İsrail basınında geniş bir şekilde ele alındı. Haaretz gazetesi, Suriye’deki güç dinamiklerinin değişebileceğine dikkat çekti. Gazete, bu durumun İsrail’in ülkedeki varlığına meydan okuyabileceğini ifade etti. Gazete gelişmenin ABD’yi Suriye’den asker çekmeye teşvik edebileceği de vurguladı.