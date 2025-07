ABD hükümetine ait USS Carl Vinson uçak gemisi İran yakınlarındaki Arap Denizi'nde görüldü.

İsrail ile İran arasındaki çatışmasızlık ortamında uyduya yakalanan uçak gemisinin olası çatışmalar için hazırlık için bölgeye gönderildiği değerlendiriliyor.

Uçak gemisini gösteren uydu görüntüsü- Arap Denizi (Copernicus/Sentinel Hub)

İran yakınlarındaki USS Carl Vinson'ı yakalayan uydu görüntüsü, istihbarat analisti MT Anderson tarafından tespit edildi. Uçak gemisine iki Arleigh Burke sınıfı muhrip eşlik ediyordu.

NTV'de yer alan habere göre; ABD Deniz Kuvvetleri Enstitüsü’nün yaptığı bildirimde USS Carl Vinson uçak gemisinin, Hava Filosu 2 ile birlikte Arap Denizi'nde operasyonlar yürüttüğü kaydedildi.

Geçtiğimiz günlerde ise Pentagon, 961,6 milyar dolarlık savunma bütçesi talebini duyurdu. ABD Donanması bu bütçeyle 19 yeni gemi inşa etme etmeyi ve nükleer tersanelerini iyileştirmeyi hedefliyor.

The Nimitz-class aircraft carrier USS Carl Vinson (CVN 70) conducts operations in the U.S. Central Command area of responsibility. pic.twitter.com/JpU7mBQONf