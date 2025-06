'Fazla geveze' bir süper milyarder ve teknoloji devi olarak tanınan Elon Musk, özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor. 53 yaşındaki Musk, özellikle Donald Trump'ın ikinci ABD Başkanlığı sürecinde aktif rol alarak iyice göz önündeki figürlerden biri haline geldi. Ülkenin önde gelen gazetelerinden New York Times ise süper zenginin 'uyuşturucu' alışkanlıklarını haberleştirdi...

New York Times'ın haberine göre zaten önceden de uyuşturucu kullanan Musk, Trump'ın başkanlığı için kampanya yürüttüğü dönemde öncekilere göre çok daha yoğun bir şekilde uyuşturucu kullanmaya başladı. Musk'ın uyuşturucu kullanımı ara sıra olmaktan uzaklaşarak gününün tamamını kapsayacak boyutlara ulaştı.

Hatta yakın çevresine güçlü bir anestezik olan 'ketamin'i çok fazla aldığı için mesanesinin etkilendiğini bile söylediği yazıldı. Zaten esrar kullandığını yayınlarda açıkça gösteren Musk'ın; son dönemde ecstasy, 'Adderall', ketamin ve kokain gibi maddeleri de hayatını etkileyecek kadar kullandığı öne sürüldü.

SORULAN KİMSEDEN ÇIT ÇIKMIYOR

Öte yandan Musk ile ilgili bu iddialar gerek Donald Trump'a, gerekse Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX'in yöneticilerine de soruldu. Trump, Elon'un uyuşturucu kullanımından haberdar olmadığını söylerken, "Elon'la ilgili beni rahatsız eden hiçbir şey yok. Onu harika biri olarak görüyorum" derken; SpaceX bu konuda herhangi bir yorum yapmamayı tercih etti.

The Wall Street Journal, Musk'ın geçmişte eğlence amaçlı uyuşturucu kullandığını geçen yıl bildirmişti. Elektrikli otomobil şirketi Tesla'daki bazı yönetim kurulu üyeleri, Ambien dahil olmak üzere kullandığı ilaçlar nedeniyle endişeliydi.

"KULLANMAYACAK KADAR İŞİM VAR" DEDİ AMA...

2024 Mart'ında gazeteci Don Lemon'la yaptığı röportajda Musk sadece 'küçük miktarda' ketamin kullandığını, bunu iki haftada bir aldığını ve kötü ruh hallerine karşı reçeteli olduğunu söyledi. "Çok fazla ketamin kullanırsanız çalışamazsınız, benimse çok işim var" dedi.

Ancak New York Times'ın haberine göre bu, gerçeği yansıtan bir cümle değildi...

New York Times'a göre Musk ketamini sık sık, bazen her gün kullanıyor ve başka uyuşturucularla karıştırıyordu. Tıbbi kullanım ile keyif amaçlı kullanım arasındaki sınır belirsizdi ve bu durum yakın çevresini endişelendiriyordu. Ayrıca ABD genelinde ve en az bir başka ülkede düzenlenen özel partilerde ecstasy ve halüsinojen mantarlar da aldı.

"NEW YORK TİMES RESMEN YALAN SÖYLÜYOR"

Öte yandan çoğu kez uyuşturucuyla ilgili sorular sorulduğunda geçiştirmeyi tercih eden Elon Musk, New York Times'ın son detaylı haberinin kısa sürede ülkenin gündemine oturmasının ardından X'ten (eski adıyla Twitter) şu açıklamayı yaptı:

"Açık olmak gerekirse uyuşturucu falan kullandığım yok! The New York Times resmen yalan söylüyor.

Birkaç yıl önce doktor reçetesiyle ketamin denemiştim ve bunu X'te de söylemiştim, yani bu yeni bir şey değil. Karanlık ruh hallerinden çıkmak için yardımcı oluyor ama o zamandan beri hiç kullanmadım."