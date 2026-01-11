Venezuela’da geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen ve Devlet Başkanı Nicolás Maduro’nun hedef alındığı operasyona dair sarsıcı detaylar gün yüzüne çıkmaya başladı. Operasyon sırasında kullanılan ve niteliği tam olarak açıklanmayan ileri teknoloji silahlar, askeri uzmanlar ve dünya kamuoyunda büyük merak uyandırdı. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt’in paylaştığı tanık ifadeleri, bölgedeki yüzlerce askerin tek bir kurşun atılmadan nasıl etkisiz hale getirildiğini gözler önüne serdi.

OPERASYON ÖNCESİ RADARLAR DEVRE DIŞI KALDI

Operasyon sırasında bölgede bulunan bir Venezuela muhafızının anlatımlarına göre, saldırı aniden gelişen bir elektronik körlükle başladı. Tüm radar sistemlerinin aynı anda sustuğunu belirten tanık, hemen ardından gökyüzünde çok sayıda insansız hava aracının belirdiğini söyledi. Yaklaşık 20 kişilik elit bir ABD birliğinin 8 helikopterle alana indiğini aktaran koruma, Amerikan askerlerinin donanımını "Daha önce gördüğümüz hiçbir şeye benzemiyorlardı, bu bir çatışma değil tam bir imhaydı" sözleriyle tarif etti.

"BAŞIMIN İÇTEN PATLADIĞINI HİSSETTİM"

Saldırıda kullanılan ve "ses silahı" olduğu iddia edilen sistemin askerler üzerindeki etkisi dehşet verici boyutlara ulaştı. Tanık muhafız, saldırı anını şu sözlerle anlattı: "Çok yoğun bir ses dalgası gibiydi. Bir anda başımın içten patladığını hissettim. Hepimizin burnu kanamaya başladı, bazı arkadaşlarımız kan kustu. Hareket edemedik, ayağa bile kalkamadık. Herkes bir anda yere yığıldı."

YÖNLENDİRİLMİŞ ENERJİ SİLAHLARI ŞÜPHESİ

Pentagon iddialara ilişkin henüz resmi bir onay vermezken, eski istihbarat yetkilileri bu belirtilerin "yönlendirilmiş enerji silahları" (mikrodalga veya lazer tabanlı sistemler) ile örtüştüğünü belirtiyor. Bu tür ileri teknoloji silahların vücutta yoğun ağrı, bilinç kaybı, iç kanama ve hareket kabiliyetinin yitirilmesine yol açtığı biliniyor. Benzer bir sistemin 2020 yılında Çin tarafından Hindistan askerlerine karşı kullanıldığı iddiaları da daha önce uluslararası basında geniş yer bulmuştu.

LATİN AMERİKA'DA ŞOK ETKİSİ

Venezuela İçişleri Bakanlığı, 3 Ocak’taki baskında yaklaşık 100 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı. Operasyonda kullanılan gizemli silahın yarattığı yıkım, sadece Venezuela’da değil tüm Latin Amerika’da korkuyla karşılandı. Özellikle ABD Başkanı Trump’ın Meksika ve bölge ülkelerine yönelik sert açıklamalarıyla birleşen bu teknolojik güç gösterisi, "Bölgede artık kimse ABD ile karşı karşıya gelmek istemiyor" yorumlarına neden oldu.