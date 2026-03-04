Savaş artık sadece füzelerle değil, milyar dolarlık teknolojilerin imhasıyla da yürütülüyor. İran, Birleşik Arap Emirlikleri'nde konuşlu ABD'ye ait THAAD sisteminin en kritik bileşenini, yani düşman füzelerini fırlatıldığı andan itibaren uzayın sınırlarında dahi takip edebilen AN/TPY-2 radarını yerle bir etti. Tek bir saldırıyla hem 1 milyar dolarlık stratejik bir varlık yok edildi hem de Körfez'deki ABD hava savunma kalkanında derin bir yara açıldı.

ABD'NİN 1 MİLYAR DOLARLIK "GÖZÜ" YOK EDİLDİ



Ortadoğu'daki çatışmanın yarattığı tahribat, bu kez çarpıcı bir uydu görüntüsüyle gün yüzüne çıktı. İran'ın Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) Al-Ruwais bölgesinde konuşlu ABD'ye ait THAAD Anti-Balistik Füze bataryasına yönelik saldırısının boyutu netleşiyor. 1 Mart'ta gerçekleştirildiği ileri sürülen operasyonda, sistemin "gözü" olarak nitelendirilen AN/TPY-2 Balistik Füze Erken İhbar Radarı'nın doğrudan isabet aldığı teyit edildi.

UYDU GÖRÜNTÜLERI HER ŞEYİ ORTAYA KOYDU



Açık kaynak istihbarat uzmanlarının (OSINT) paylaştığı uydu fotoğrafları, milyar dolarlık stratejik sensörün ağır hasar alarak kullanılamaz hale geldiğini gözler önüne serdi. Bu saldırıyla İran, Körfez bölgesinde konuşlu bulunan birkaç THAAD bataryasından birini fiilen devre dışı bırakmış oldu. Bir anti-balistik füze sisteminin hem en pahalı hem de üretimi en güç parçası olan AN/TPY-2 radarının, konfigürasyona bağlı olarak 500 milyon ile 1 milyar dolar arasında bir maliyete sahip olduğu biliniyor.

DÜNYANIN EN GELİŞMİŞ RADARLARINDAN BİRİ İMHA EDİLDİ



AN/TPY-2, X-band frekansında çalışan, yüksek çözünürlüklü ve taşınabilir bir AESA radarı olarak tanımlanıyor. Dünyanın en gelişmiş arama, tespit ve takip sistemleri arasında gösterilen bu radar, balistik füzeleri fırlatıldığı ilk andan itibaren izleyebilme ve atmosfer dışındaki hedefleri birbirinden ayırt edebilme kapasitesine sahip. Yaklaşık 10 ton ağırlığındaki anten paneli üzerinde yer alan binlerce alıcı-verici modülü sayesinde sistem, 1.000 ile 2.000 kilometre arasındaki geniş bir menzilde binlerce hedefi eş zamanlı olarak takip edebiliyor.