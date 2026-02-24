Orta Doğu'da İran'a yönelik muhtemel ABD saldırısı tartışılırken bugün yeni bir gelişme daha yaşandı.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, dünyanın en gelişmiş savaş uçakları arasında yer alan F-22'lerin ABD'nin Orta Doğu'daki askeri konuşlanmasının bir parçası olarak İsrail'e getirildiği aktarıldı.

ABD ordusuna ait 12 adet F-22'nin İsrail'in güneyindeki hava üslerinden birine indiğine dikkat çekilen haberde, uçakların "düşman topraklarına girerek hava savunma sistemlerini ve radarları etkisiz hale getirme görevi" üstleneceği ileri sürüldü.

'FÜZE SALDIRILARINA KARŞI HAZIRLIK'

Haberde, ABD'nin uçakları İsrail'e konuşlandırma kararının, "İsrail'in füze saldırılarına karşı hazırlıklı olması ve 12 gün savaşında edinilen deneyimlerden kaynaklandığı" iddia edildi.

Daha önce, ABD'nin Virginia eyaletindeki Joint Base Langley-Eustis Üssü'nden havalanan 12 adet F-22 tipi savaş uçağının, altılı gruplar halinde Atlantik’i geçerek İngiltere'deki RAF Lakenheath Üssü'ne ulaştığı kaydedilmişti.

İsrail, İran'ın nükleer programı ve balistik füze programının sonlandırılması ile Tahran yönetiminin bölgedeki "vekillerine" desteğinin kesilmesi gerektiğini savunuyor.

150 UÇAK BÖLGEDE

Washington Post’un (WP) kamuya açık uçuş takip verileri ve uydu görüntülerinden derlediği bilgilere göre, ABD ordusu İran’a yönelik olası bir saldırı için bölgedeki varlığını hızla artırmaya devam ediyor.

ABD ile İran heyetleri arasında İsviçre’nin Cenevre kentinde 18 Şubat’ta gerçekleşen ve bir uzlaşıya varılamayan müzakerelerden sonra ABD ordusunun, 150’den fazla uçağı Avrupa ve Orta Doğu'daki üslere kaydırdığı tespit edildi.