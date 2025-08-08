ABD tarafından 1 kilogramlık altın külçelerine yönelik gümrük vergisi uygulanmaya başlandığı haberleri sonrası altın fiyatları önemli bir yükseliş kaydetti. Vadeli altın kontratları tarihin en yüksek seviyelerine ulaşırken, spot altın ons fiyatı da güçlü yükselişini sürdürüyor. Türkiye’de gram altın fiyatları da bu hareketlilikten etkilenerek artışını devam ettiriyor.

ONS VE GRAM ALTINDA SON DURUM

Altının ons fiyatı şu an 3.396 dolar seviyesinde işlem görüyor ve 23 Temmuz’dan beri en yüksek değerine ulaştı. Haftalık bazda ise yaklaşık yüzde 1 oranında artış kaydedildi. ABD’de vadeli altın kontratları ise yüzde 0,9 artışla 3.484,10 dolara tırmandı. Seans içerisinde 3.534,10 dolar ile tüm zamanların zirvesi görüldü.

Altın vadeli işlemleri:

Türkiye’de gram altın ise haftanın son işlem gününe yüzde 0,3 artışla başladı ve şu anda 4.438 lira civarında seyrediyor.

ALTINA GÜMRÜK VERGİSİ

New York vadeli işlemleri ile spot fiyatlar arasındaki fark 100 doların üzerine çıktı. Bu hareketin, Financial Times’ın perşembe günü yayımladığı, ABD Gümrük ve Sınır Koruma Kurumu’nun 1 kg’lık altın külçelerine yüksek tarifeler uygulamaya başladığını bildiren bir mektuba dayandığı bildirildi.

31 Temmuz tarihli mektupta, 1 kg ve 100 ons’luk altın külçelerinin artık daha yüksek tarifeye tabi gümrük kodu altında sınıflandırılması gerektiği belirtildi. Bu adım, dünyanın en büyük altın rafineri merkezi olan İsviçre’yi doğrudan etkileyebilir.

BÜYÜK BANKALARIN ALTIN SAVAŞI

Singapur merkezli GoldSilver Central şirketinin genel müdürü Brian Lan, söz konusu tarifelerin büyük bankalar arasında "mutabakat sorunlarına" yol açacağını ve bunun da likidite fiyatlarında sabah saatlerinde ani yükselişlere neden olduğunu aktardı.

Diğer taraftan, ABD ekonomisindeki belirsizlikler ve zayıf istihdam verileri, Fed’in faiz indirimi beklentilerini güçlendirerek altına destek sağlıyor. CME Group’un FedWatch aracı, eylül ayında 25 baz puanlık faiz indirimi olasılığını yüzde 91 olarak gösteriyor.

DİĞER DEĞERLİ METALLERDE SON DURUM

Değerli metallerde genel tablo ise karışık seyrediyor. Spot gümüş ons başına yüzde 0,6 azalarak 38,09 dolara gerilerken, platin yüzde 0,7 artışla 1.343,61 dolara çıktı. Paladyum ise yüzde 0,8 düşüşle 1.142 dolar seviyesinde bulunuyor.