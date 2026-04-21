ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı dışındaki Amerikan ablukasının başlamasından bu yana İran limanlarına girmeye veya çıkmaya çalışan 27 geminin geri çevrildiğini duyurdu.

Bölgedeki askeri hareketlilik artarken ABD donanması bir haftadır yürürlükte olan bu kısıtlamaları sıkı bir şekilde uyguladığını vurguladı.

Emekli Koramiral ve eski donanma komutanı Kevin Donegan bölgedeki atmosferi “Çoğu geminin artık oraya gitmek istemediği mesajı net bir şekilde verildi" sözleriyle özetledi.

CENTCOM komutanı Amiral Brad Cooper ise izleme faaliyetlerinin kapsamına dikkat çekerek “Takibimizdeki gemilerin her birinin üzerinde gözümüz var” ifadelerini kullandı.

ABD İRAN GEMİSİNİ ELE GEÇİRDİ

Ablukayı delmeye teşebbüs eden ilk gemi olan İran kargo gemisi Touska dur ihtarına uymayınca Umman Körfezi’nde ABD donanması tarafından etkisiz hale getirilmişti.

Güdümlü füze gemisi Spruance uyarılara yanıt vermeyen geminin sevk sistemine Mk-45 topuyla ateş açarak ilerleyişini durdurdu.

Operasyonun ardından bir grup deniz piyadesi gemiye çıkarak çok sayıda konteyneri aramaya ve taramaya başladı.

ABD'li yetkilileri gemi kaptanının telsiz üzerinden yapılan çok sayıda uyarıyı görmezden geldiğini belirtti.

Arama çalışmaları tamamlandıktan sonra geminin bir Umman limanına çekilmesi veya kendi imkanlarıyla yoluna devam etmesi seçenekleri değerlendirilecek.

Bu müdahale ablukanın başlamasından bu yana bir geminin durdurulması amacıyla güç kullanılan ilk olay olarak kayıtlara geçti.

İran tarafı ise müdahaleye karşı misilleme yapacaklarının sözünü verdi ve ABD'nin bu eylemden dolayı pişman olacağını belirtti.