ABD'nin B-52 bombardıman uçağı, Venezeula Başkanı Venezuela Başkanı Nicolas Maduro'nun Washington tarafından terörist ilan edilmesi ardından Karayip ülkesinin kıyısında uçtu.

500 kilogramlık bombaları saniyeler içinde hedefine ulaştırabilen uçak, açık kaynak uçuş takip sistemlerinden izlendi.

ABD'nin NOTAM bildirisinden sonra Venezuela üzerinde sivil havacılık durmuştu. Uçak, bomboş hava sahasında uçuş yaptı. Herkes yeni bir savaşın başlangıcını bekleyerek nefesini tuttu.

Saldırı henüz gerçekleşmedi, ancak bölgeye konuşlanan ABD donanması hazır bekliyor. ABD Başkan ise savaşa başlamadan önce, farklı planlar deniyor.

TERÖRİST İLAN ETTİĞİ MADURO'YLA KONUŞACAK

ABD Başkanı Donald Trump, terörist lider ilan ettiği Maduro'yla görüşmeye hazır olduğunu bildirdi.

Axios'a konuşan kaynaklara göre Trump’ın bu tercihi, Trump'ın yakın zamanda Venezuela'ya saldırmayacağını gösteriyor. Ancak diplomasinin başarısız olması durumunda saldırılar başlayabilir.

Bir yetkili, “kimse gidip Maduro'yu vurmayı ya da kaçırıp getirmeyi planlamıyor. Şu aşamada. Asla olmaz diyemem ama şu an plan bu değil" diye konuştu.

Aynı yetkili, konuşmasının devamında "o arada uyuşturucu taşıyan tekneleri havaya uçuracağız. Uyuşturucu kaçakçılığını durduracağız” diye ekledi.

DİPLOMASİ SONUÇSUZ KALIRSA, ASKERLER DÜNDEN HAZIR

ABD'nin Karayipler’de yürüttüğü "Güney Mızrağı Operasyonu" kapsamında uyuşturucu taşıdığı iddia edilen teknelere 21 ayrı füze saldırısı düzenlendi ve en az 83 kişi öldürüldü.

Pazartesi günü bu operasyonun mimarı olarak anılan Orgeneral Dan Caine, Puerto Rico’yu ziyaret etti. Adada yaklaşık 10 bin asker ve pilotun konuşlandığı bildiriliyor.

Axios'a konuşan bir Beyaz Saray yetkilisi “Gizli operasyonlarımız var ama hiçbiri Maduro’yu öldürmek için tasarlanmadı. Uyuşturucu kaçakçılığını durdurmak için tasarlandı. Ama Maduro giderse gözyaşı dökmeyiz” dedi.

Axios’un daha önce aktardığına göre operasyonun gayri resmi hedefi ise Caracas’ta rejim değişikliği.

TRUMP'IN ASIL HEDEFİ NE?

Trump ile Maduro arasında yapılacak olası bir görüşme için henüz tarih belirlenmedi. Bir yetkili bunun “planlama aşamasında” olduğunu söyledi.

Trump'ın bu görüşmede iki ayrı çıkarı var: Biri Venezeula'daki zengin petrol rezervleri, diğeri ise Maduro'nun Başkanlık koltuğunu terk etmesi.

İki ay önce ülkesinin petrol rezervlerini ABD'ye sunmuş, fakat hala başkan olarak kalmak istediği için Trump, Maduro'nun bu teklifini reddetmişti.

Trump, Maduro'nun 2019 seçiminde seçilmesinin ardından Venezuela'da askeri müdahale talep etmiş ancak Rubio, "yeterli askeri gücün bölgede olmadığını" söylemişti. Şimdiyse o askeri güç Venezuela'nın karşına konuşlandı.

Trump'ın birincil hedefi, Maduro'nun başkanlığı bırakması haline geldi. Zira Axios'a göre ABD Başkanı, Maduro'yu gerçekten de uyuşturucu kaçakçısı bir terörist olarak görüyor ve gelecekte "uyuşturucuyu durduran başkan" olarak anılmak istiyor.