ABD ve İran arasındaki 3. tur görüşmeler sırasında yola çıkan uçak gemisiyle birlikte düzinelerce savaş uçağı da Avrupa'dan Orta Doğu'ya vardı.

İsrail havalimanlarında çekilen görüntülerde, sıra sıra stratejik tanker uçaklarının İsrail havaüslerinde hazırda bekletildiği görüldü.

Pentagon kuvvetlerini bölgede stratejik olarak konumlandırıyor. Başkan Donald Trump’ın İran’a yönelik olası saldırı emri vermesi ihtimaline karşı hazırlık yapılıyor.

Bu konuşlanmadan kısa süre sonra ABD, İsrail'deki büyükelçiliğinin boşaltılması tavsiyesinde bulundu. Dünya, olası bir saldırı için geri saymaya başladı.