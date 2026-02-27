ABD ve İran arasındaki 3. tur görüşmeler sırasında yola çıkan uçak gemisiyle birlikte düzinelerce savaş uçağı da Avrupa'dan Orta Doğu'ya vardı.
İsrail havalimanlarında çekilen görüntülerde, sıra sıra stratejik tanker uçaklarının İsrail havaüslerinde hazırda bekletildiği görüldü.
Pentagon kuvvetlerini bölgede stratejik olarak konumlandırıyor. Başkan Donald Trump’ın İran’a yönelik olası saldırı emri vermesi ihtimaline karşı hazırlık yapılıyor.
Bu konuşlanmadan kısa süre sonra ABD, İsrail'deki büyükelçiliğinin boşaltılması tavsiyesinde bulundu. Dünya, olası bir saldırı için geri saymaya başladı.
ABD'NİN 'AKREP GÜCÜ' İRAN'I VURMAYA HAZIR
Bloomberg'in haberine göre ABD'nin savaş hazırlığı sadece dev gemiler ve yüzlerce savaş uçağıyla sınırlı değil.
Pentagon, ABD'nin ilk kamikaze İHA tugayının İran'a yapılacak saldırıya katılmaya hazır olduğunu duyurdu.
Bu yeni askeri güç, Task Force Scorpion olarak bilinen ve deneysel bir ABD askeri İHA biriminden koparak kendi tugayına dönüştü.
ABD Merkez Komutanlığı sözcüsü Yüzbaşı Tim Hawkins, e-posta ile gönderdiği açıklamada, kamikaze İHA'ların artık operasyonlara hazır olduğunu söyledi.
“Savaşçılarımızı hızla, sürekli gelişen yeni savaş drone yetenekleriyle donatmak için geçen yıl bu filoyu kurduk” dedi.