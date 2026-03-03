Takım elbisesinin altında bir orta çağ savaşçısının izlerini taşıyor. ABD'nin Savaş Bakanı Pete Hegseth, İran operasyonunda aldığı kararlar kadar vücudundaki dövmelerle de tartışılıyor. Hegseth'in vücudu kendi deyimiyle Amerikan haçlı Seferinin haritası gibi.

En dikkat çeken iz göğsünün ortasındaki Kudüs Haçı. Bir diğer ise kolunda yazan "Tanrı Böyle İstiyor" tartışma yarattı.

Uzmanlara göre bu söz Orta Çağ Haçlı Seferlerinin savaş nidası olmasının yanı sıra Neo Nazi terörist Anders Behring Breivik'in manifestosunda ve 6 Ocak Kongre Baskınında aşırı sağcıların kullandığı bir slogan.

Dikkat çeken diğer detay ise sağ kolundaki arapça kafir yazısı oldu.