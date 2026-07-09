Hürmüz Boğazı ve çevresinde büyük bir askeri ve siber hareketlilik yaşanıyor. Ankara'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi devam ederken, ABD Başkanı Donald Trump’ın, İran'ın ticari gemilere yönelik eylemlerini gerekçe göstererek geçici ateşkesin sona erdiğini ilan etmesi ve İran topraklarına yönelik 80'den fazla hedefi vuran yeni bir bombardıman dalgası başlatması bölgedeki tansiyonu zirveye çıkardı.

Savaş uçakları ve füzelerin gölgesinde tırmanan bu sıcak çatışmaya, denizcilik tarihine geçecek nitelikte sıra dışı bir "siber harp" taktiğinin de eşlik ettiği ortaya çıktı.

Denizcilik istihbarat platformlarının verilerine göre, özellikle ABD ve İsrail'in askeri operasyonları sırasında Hürmüz Boğazı çevresindeki Otomatik Tanımlama Sistemi (AIS) ve navigasyon şebekeleri manipüle edilerek İran savunma mekanizmaları siber taktiklerle yanıltıldı.

Son haftalarda denizcilik haritalarında aniden beliren ABD bayraklı "Jersey Devil 404", "Opium Cargo" ve "Dead Wallet Crew" gibi uydurma isimlere sahip, düzensiz rotalar çizen hayalet gemilerin, askeri harekat sırasında sahte bir hedef tablosu oluşturmak amacıyla devreye sokulduğu anlaşıldı.

İRAN RADAR SİSTEMLERİNİ YANILTTI

İran radar sistemlerini yanıltmayı başaran bu "sentetik düşman" sinyallerinin, klasik anlamda bir ticari gizlilikten ziyade, kritik operasyon anlarında dikkat dağıtmak ve bölgedeki askeri komuta kontrol ağlarında kafa karışıklığı yaratmak amacıyla tasarlandığı belirtiliyor.

Uzmanlar, NATO Zirvesi'nde Trump’ın talimatıyla başlatılan bu son harekatta da benzer bir siber yanıltma stratejisinin aktif olarak kullanıldığına dikkat çekiyor.

Seyir güvenliği için geliştirilmiş olan AIS şebekesine sızan sahte verilerin, askeri donanmalar ve istihbarat servisleri için ciddi bir operasyonel yük oluşturduğu vurgulanıyor.

Hürmüz Boğazı gibi zaten son derece gergin ve sıkı korunan stratejik bir su yolunda, her bir yapay anomaliyi kontrol etmek ve gerçeğinden ayırt etmek zorunda kalan savunma sistemlerinin, bu siber "gürültü" nedeniyle kritik anlarda ağır maliyetlerle karşı karşıya kaldığı ifade ediliyor.