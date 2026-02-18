İsrail Meclisi (Knesset) Dış İlişkiler ve Savunma Komitesi, İran’ın artan nükleer ve askeri hareketliliğini değerlendirmek üzere kapalı kapılar ardında gizli bir güvenlik toplantısı gerçekleştirdi. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Komite Başkanı ve Likud Milletvekili Boaz Bismuth, ülkenin İran kaynaklı tehditler nedeniyle oldukça zorlu bir süreçten geçtiğini vurguladı.

İsrail kamuoyundaki genel ruh haline dikkat çeken Bismuth, bugünlerde İran'a yönelik olası bir askeri harekatın zamanlamasını merak etmeyen tek bir vatandaşın bile kalmadığını dile getirdi. Her türlü senaryoya karşı hazırlıklı olduklarını savunan Bismuth, İsrail halkının bu zorlu döneme dair savunma ve hazırlık süreçlerini titizlikle yürüttüğünü iddia etti.

ANA GÜNDEM İHA'LAR

İsrail basınında yer alan detaylara göre, toplantının ana gündem maddesini İran'ın füze kapasitesi ve insansız hava araçları (İHA) oluşturdu. Eski ABD Ulusal İstihbarat Direktörü James Clapper'ın da katıldığı belirtilen görüşmede, İran'dan fırlatılabilecek balistik füzeler ve saldırı amaçlı İHA'ların yaratacağı risklere odaklanan derinlemesine bir güvenlik değerlendirmesi yapıldı.

Öte yandan, İran ile ABD arasında yürütülen diplomatik temaslara dair karamsar bir tablo çizildi. Nükleer müzakerelerde bazı teknik ilerlemeler kaydedildiği iddia edilse de Tahran yönetiminin balistik füze programı ve bölgedeki vekil güçlere sağladığı destek konusunu müzakere etmeyi kesin bir dille reddettiği bildirildi. Bu uzlaşmaz tutumun, Washington kanadındaki iyimserliği gölgelediği ve bölgedeki askeri gerilimi daha da tırmandırdığı değerlendiriliyor.