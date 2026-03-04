28 Şubat'ta ABD ve İsrail, düzenlediği ortak hava operasyonları ile üst düzey İranlı siyasetçi ve askerleri hedef aldı.



İran lideri Ali Hamaney'in öldürülmesinin ardından İran, operasyonlara imkan sağladığı iddiası ile Kuveyt, Irak, Suriye, Umman, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'daki birçok noktaya füze yağdırdı.



ABD'nin savaşın başlangıcından bu yana aldığı en büyük darbe ise Kuveyt'te düşürülen 3 Amerikan F-15'i oldu.

ABD'nin 'yenilmez uçak' lakabı ile tanınan ve it dalaşlarında tarihin en başarılı savaş uçağı olarak kabul edilen F-15'lerin nasıl düştüğü ortaya çıktı.



BİR TUŞLA 3 UÇAĞI DÜŞÜRDÜ



ABD medyasından Wall Street Journal'ın haberine göre, bir F/A-18 pilotu, radarında gözüken ve İran'dan geldiğini düşündüğü 3 İHA için 3 füzeyi birden ateşledi.

Daha sonrasında radarda görünenlerin ABD F-15'leri olduğu ve üç füze ile üç uçağın birden düşürüldüğü ortaya çıktı. Pilotlar, fırlatma koltuğu kullanarak saldırılardan sağ çıkmayı başardı.





