ABD Dışişleri Bakanlığı, Kudüs’teki ABD Büyükelçiliği ile Tel Aviv’deki konsolosluk birimlerinin cuma gününe kadar kapalı olacağını duyurdu.
Kararın, İsrail ordusuna bağlı İç Cephe Komutanlığı’nın güvenlik yönlendirmeleri doğrultusunda alındığı açıklandı. Bakanlık, bu tedbirin tamamen güvenlik endişelerine dayandığını belirtti.
Açıklamada ayrıca, kararın geçici olduğunun altı çizilirken, şu aşamada ABD vatandaşlarının İsrail’den tahliyesine yönelik herhangi bir planın ya da bilginin bulunmadığı da ifade edildi.