İsrail Dışişleri Bakanlığı, New York Belediye Başkanlığı görevine dün düzenlenen halka açık törenle başlayan Zohran Mamdani’yi Yahudi karşıtlığıyla suçladı. Tel Aviv yönetimi, Mamdani’nin göreve gelir gelmez önceki belediye yönetiminin İsrail’e destek amaçlı aldığı kararları iptal etmesine sert tepki gösterdi. İsrail Dışişleri Bakanlığı, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Mamdani’nin eski Belediye Başkanı Eric Adams döneminde alınan bazı kararları geri çekmesini eleştirdi. Açıklamada, Mamdani’nin “ilk günden gerçek yüzünü gösterdiği” savunularak, “Bu liderlik değil, Yahudi karşıtlığına benzin dökmektir” ifadeleri kullanıldı. KARARNAMELERİ İPTAL ETTİ New York’un ilk Müslüman belediye başkanı olan Mamdani, görevinin ilk gününde önceki Belediye Başkanı Eric Adams’ın İsrail’e destek amacıyla imzaladığı bazı kararnameleri iptal etti. İptal edilen düzenlemeler arasında, kentteki kurumların İsrail’i boykot etmesini veya İsrail’den yatırımlarını çekmesini yasaklayan kararname ile antisemitizm kavramının İsrail’e yönelik belirli eleştirileri de kapsayacak şekilde genişletilmesini öngören ve Haziran 2025’te imzalanan kararname yer aldı. İSRAİL SEÇİMLERE MÜDAHİL OLMUŞTU İsrail yönetimi, New York eyaletinde Kasım ayında yapılan belediye başkanlığı seçimleri sürecinde Mamdani’nin rakibi Andrew Cuomo’ya açık destek vermiş, Mamdani’nin adaylığına karşı yoğun bir kampanya yürütmüştü. NETANYAHU'YU TUTUKLAYACAĞINI AÇIKLAMIŞTI Zohran Mamdani, seçim sürecinde yaptığı açıklamalarda, diğer adayların aksine ilk yurt dışı ziyaretini İsrail’e yapmayacağını, New York’ta kalarak kent sakinlerine hizmet edeceğini belirtmişti. Mamdani ayrıca, Gazze’ye yönelik saldırılar nedeniyle “insanlığa karşı suçlar ve savaş suçları” işlendiği iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun New York’a gelmesi halinde tutuklatılacağını söylemesiyle dikkat çekmişti.

