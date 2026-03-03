ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları 4.günde devam ediyor.



ABD’li yorumcu ve televizyon sunucusu Tucker Carlson, kendi programı The Tucker Carlson Show’da yaptığı açıklamada Katar ve Suudi Arabistan’da yetkililerin “bombalı saldırı planladıkları” ileri sürülen Mossad ajanlarını yakaladığını iddia etti.

Carlson, İsrail’in Körfez ülkelerini “rakip” olarak gördüğünü savundu.

'AYNI TARAFTA OLMALARI BEKLENİRDİ'

Carlson, "Dün gece Katar ve Suudi Arabistan’da, bu ülkelerde bombalama planları yapan Mossad ajanları yetkililer tarafından tutuklandı. Bu durum garip karşılanıyor; mantıklı görünmüyor. Çünkü İsrail neden İran tarafından saldırıya uğrayan iki Körfez ülkesinde bombalama girişiminde bulunsun? Aynı tarafta olmaları beklenirdi. Ancak öyle değil. İsrail, İran’ın yanı sıra Katar, BAE, Suudi Arabistan, Bahreyn, Umman ve Kuveyt’e zarar vermek istiyor ve bunda başarılı oldu" ifadelerini kullandı.

'BU SAVAŞ ABD'NİN DEĞİL İSRAİL'İN SAVAŞI, ONLAR İSTEDİ'

Yine aynı programda Carlson şunları da ekledi:

"Bu İsrail'in savaşı. Bu Amerika Birleşik Devletleri'nin savaşı değil. Bu savaş, Amerikan ulusal güvenlik hedefleri adına yürütülmüyor. Bu savaş tamamen İsrail'in isteği üzerine başlatıldı."