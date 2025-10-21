Ticaret savaşlarının merkezinde yer alan nadir toprak elementleri gündemdeki yerini kaybetmezken, az sayıdaki ABD’li şirketin borsadaki hisse fiyatları katlanıyor. ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Beyaz Saray’da 25 Eylül’de gerçekleştirdikleri görüşmede, Eskişehir Beylikova’daki nadir element rezervlerini konuştukları medyaya yansımıştı. Bu görüşmenin yanı sıra Trump’ın politikalarının etkisiyle son 1 ayda nadir elementler piyasasında adeta ralli yaşandı.

AZ SAYIDA ŞİRKET VAR

Halka açık en büyük ABD’li şirket olan MP Materials’ın hisse fiyatı son 1 ayda yüzde 21 yükseldi. Piyasa değeri 14.3 milyar dolara ulaşan MP Materials’ın yükselişindeki temel etmen ABD’nin, şirketten yüzde 15 hisse alması oldu. Yılbaşından bu yana ise şirketin hisselerinde 5 katlık yükseliş görüldü.

Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci ve üçüncü şirketler olan Energy Fuels ile USA Rare Earth’ın payları da son 1 ayda sırasıyla yüzde 34.5 ve yüzde yüzde 72.4 oranında artış gösterdi. ABD hükümetinin hisse aldığı bir diğer şirket olan Kanada merkezli Lithium Americas’ın payları da aynı dönemde yüzde 105 değerlendi. Daha küçük bazı şirketlerin hisselerinde ise 1 ayda yüzde 200’ü geçen artışlar kaydedildi. Trump’ın nadir toprak elementlerinde Çin’in egemenliğini kırmak için attığı adımlar borsadaki şirketlerin piyasa değerinin katlamasına neden olurken, bazı uzmanlar, yükselişin ardından yatırımcılara ‘balon’ uyarısı yapıyor. Eurasia Group Emtia Direktörü Timothy Puko ise “Yatırım yapılabilecek halka açık Batılı çok fazla şirket yok. Şu anda piyasada çok az hedef ama bir sürü ‘nişancı’ var” dedi.

Enerji Bakanı CHP’yi suçladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, dünyanın en büyük ikinci rezervinin bulunduğu iddia edilen Eskişehir Beylikova’daki nadir toprak elementleri tesisinde yaşanan gecikme için de CHP’yi suçladı. Bakan, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin yürütmeyi durdurma davası açtığını söyledi. CHP tarafı ise Bakan’ın açıklamalarını ‘Klasik bir AKP kurnazlığı’ ifadesiyle yorumlayayıp “AKP, ÇED sürecinde de savsaklamıştır. Radyoaktif atık oluşması durumunda bertaraf yönteminin ne olacağı belirsizdir” ifadesiyle yorumladı.