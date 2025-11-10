ABD’nin uzun menzilli yeni nesil nükleer silahı AGM-181 LRSO, Kaliforniya’daki Owen Vadisi üzerinde yapılan test uçuşu sırasında ilk kez görüntülendi. Havacılık fotoğrafçısı Ian Recchio’nun çektiği fotoğraflarda, B-52 bombardıman uçağının kanadında tanımlanamayan bir füze sistemi dikkat çekti. Uzmanlar, görüntüdeki mühimmatın AGM-181 LRSO olduğunu doğruladı.

HİROŞİMA'NIN 10 KATI BÜYÜKLÜĞÜNDE

Test aşamasında olan füze, 5–150 kiloton aralığında yıkıcı güce sahip W80-4 nükleer başlık taşıyabiliyor. Bu güç, Hiroşima’ya atılan bombanın yaklaşık 10 katına denk geliyor.

2030'DA TAMAMLANACAK

AGM-181’in 2030’a kadar tamamen operasyonel hale gelmesi planlanıyor. Füze, hem mevcut B-52 Stratofortress hem de geliştirilen B-21 Raider uçaklarında kullanılacak.

NÜKLEER TEST TALİMATI VERDİ

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz hafta “rakip ülkelerle eşit şartlarda nükleer testlerin başlatılması” talimatı vermişti. Bu adım, Rusya ve Çin’in benzer nükleer projeleriyle birlikte değerlendiriliyor ve küresel silahlanma yarışının yeniden hızlanabileceği uyarılarını gündeme getiriyor.