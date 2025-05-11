Suriye medyası, ABD'nin Suriye'de karış karış aradığı, 13 yıldır kayıp olan gazeteci ve eski asker Austin Tice’ın cansız bedeninin Halep’te, Gaziantep sınırına yakın bir toplu mezarda bulunduğunu iddia etti.

Tice, 2012 yazında Suriye iç savaşının yıkımını belgelemek üzere Suriye'ye gelmişti. Ancak gazeteci,, Şam’ın batısında bir kontrol noktası yakınlarında kaçırıldı.

O günden sonra Tice'dan hiçbir haber alınamadı. Eski bir deniz piyadesi olan Tice, savaş muhabiri olarak bölgede bağımsız çalışıyordu.

ARAMAKTAN VAZGEÇMEDİLER

Yıllar boyunca hem ailesi hem de ABD'li yetkililer Tice’ın hayatta olduğuna inanmaya devam etti.

Geçen yıllara ve herhangi bir somut gelişme yaşanmamasına rağmen, ABD hükümeti Tice'ı aramaktan vazgeçmedi.

Esad rejiminin düşmesiyle özellikle 'insan mezbahası' olarak bilinen Sednaya hapishanesinde arandı ancak bulunmadı.

Yıllardır arayışlarını sürdüren Tice ailesi “Ona ne olduğunu öğrenene kadar mücadele edeceğiz” diye konuştu.