ABD’nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Suriye ve YPG konusunda açıklamalarda bulundu. “Suriye ve Lübnan, Levant barışının bir sonraki parçaları” diyen Barrack şunları yazdı:

“Gazze Barış Zirvesi sembolik bir tiyatro değil, enerji entegrasyonu, ekonomik bağımlılık ve ortak insani özlemler temelinde yeni bir işbirliği senfonisinin başlangıcıydı.”

LÜBNAN’A MESAJ

Barrack, ABD’nin Suriye, Gazze ve Lübnan’daki planlarının önündeki “tek engel” olarak da “düş manca ve haince davranan İran Devrim Muhafızları liderliği ve onun vekilleri” diyerek hedefin İran olduğunu da belirtti. Lübnan’a da mesaj gönderen Barrack, “Beyrut tereddüt etmeye devam ederse (Hizbullah’ın silahsızlandırılması), İsrail tek taraflı hareket edebilir ve bunun sonuçları ağır olur” dedi.

Bu arada 19 Ekim’de NTV’ye konuşan Barrack, PKK’nın Suriye’deki kolu YPG/SDG için şunları söyledi: “Kimse onları bir şey yapmaya zorlayamaz. Nihayetinde onlar bizim müttefiklerimiz. CENTCOM’un (ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı) koruması altında.”

Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında İmralı’ya bir heyetin gitmesini ve Öcalan’ın SDG’ye çağrıda bulunarak silah bıraktırmasını istemişti.