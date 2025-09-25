Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği toplantı sona erdi. 2 saat 20 dakika süren görüşmenin ardından ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, F-35 ve terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG ve Boeing uçakları hakkında açıklamalarda bulundu. CHP lideri Özgür Özel'in, Erdoğan'ın Trump'ın oğlu ile görüştüğünü ve ABD Başkanı Trump ile Boeing uçakları konusunda görüşmek istediğini iddiasını doğrulayarak Türkiye'nin 200'den yolcu uçağı için Boeing ile anlaşma sağladığını belirti..

Beyaz Saray'daki kritik zirvenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Barrack, "S-400’ler, F-35, F-16, Boeing anlaşması, Halkbank, tüm bu konular görüşüldü. 2 tarafın birbirleriyle ne kadar uyumlu davrandığına herkes çok şaşıracak. Harika bir toplantıydı." ifadelerini kullandı.

F-35 meselesinin yıl sonuna kadar çözülmesini beklediğini söyleyen Barrack, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG hakkında ise "Başkan Trump'ın burada Şara rejiminden yaptırımları kaldırmasına ikna olması büyük bir olaydı. Burada çok fazla yardım aldılar. Türkiye'nin burada çok büyük payı vardı. Bebek adımları göreceğiz daha hızlı ilerlemek istiyoruz. Anayasaya ihtiyaçları var kaynaklara ihtiyaçları var. Onların YPG'den kurtulması gerek. Orada hristiyanların haklarının korunması lazım. Her şeyi aynı anda yapmaya çalışıyorlar ancak bugün en önemli noktalardan biri Suriye'nin iki ülke için önemi. Şara rejiminin de komşularını dinlemesini istiyoruz. Herkesin doğru yolda olduğunu düşünüyorum." dedi.

BARRACK ÖZEL'İ DOĞRULADI

Özgür Özel, Erdoğan'ın Trump'ın oğlu ile görüştüğünü ve ABD Başkanı Trump ile Boeing uçakları konusunda görüşmek istediğini açıklamıştı. Erdoğan ile Trump arasında gerçekleşen görüşmenin ardından ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Türkiye'nin 200'den yolcu uçağı için Boeing ile anlaşma sağladığını duyurdu.