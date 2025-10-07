ABD'nin Türkiye Büyükelçisi ve Trump'ın Özel Temsilcisi Tom Barrack, kendi sosyal medya hesabında YPG terör örgütüne bağlı SDG örgütünün lideri Mazlum Abdi ile çekildiği fotoğrafı paylaştı.

Ancak SDG heyetleriyle defalarca görüşen Barrack, bir diplomata yakışmayacak bir hata yaptı. Özel Temsilci, Hatay'ı Suriye toprağı olarak gösteren haritanın önünde ayrılıkçı SDG ile fotoğraf çektirdi.

SDG'nin sembol olarak kullandığı, sarı zemin üzerine işlenmiş haritada, Suriye sınırları Hatay'la birlikte gösteriliyor. Ancak Barrack bu haritanın önünde poz vererek "üniter Suriye" mesajı verdi. Barrack'ın bu hareketine tepkiler yağdı.

SURİYE, KENDİ TOPRAKLARINDA ATEŞKES ETTİ

Bugün ise Tom Barrack, Mazlum Abdi ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed El Şaraa, Şam'da toplanarak SDG ve Suriye arasında süregelen çatışmaları ele aldı.

Rakka, Deyrizor, Tişrin ve Halep'teki Şeyh Meksud ve Eşrefiye mahellerinde SDG ile yaşanan çatışmalardan sonra SDG heyeti Şam'a geldi.

Burada yaklaşık bir buçuk saat süren göreşmelerin sonunda ateşkes ilan edildi. Suriye'nin genelinde uygulanacak olan karara göre Suriye Ordusu ve SDG çatışmalarını durduracak.

Bu esnada Barrack, Şam ve SDG arasında yapılan 10 Mart anlaşması gereğince SDG'nin Şam hükümetine tam olarak bağlanmasının önemini vurguladı.