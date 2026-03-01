İran Devrim Muhafızları ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda konuşlanan uçak gemisi USS Abraham Lincoln'u 4 füze ile hedef aldığını ve vurduğunu açıkladı.

Açıklamanın ardından uçak gemisinin vurulduğuna dair bir görüntü paylaşılmadı, ABD açıklama yapmadı.

İran'ın yarı resmi Mehr haber ajansının Devrim Muhafızları Ordusu Halkla İlişkiler Departmanı'na dayandırdığı haberine göre “Gerçek Yemin - 4 Operasyonu kapsamında ABD Donanması'na ait USS Abraham Lincoln uçak gemisinin dört balistik füze ile hedef alındığını" duyurdu.

Açıklamada, "saldırının Amerikan-Siyonist hedeflerine yönelik operasyonların bir parçası olduğu" belirtildi ve "İslam Cumhuriyeti silahlı kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen güçlü saldırıların yeni bir aşamaya girdiğini ve kara ve denizin giderek 'saldırgan teröristlerin mezarlığı' haline geleceğini" belirtti.

Saldırıyal ilgili ayrıntıların ve ilgili bilgilerin daha sonra açıklanacağı belirtildi. İran, balistik füzeleriyle uçak gemisini vurduğunu belirtti.

DEV UÇAK GEMİSİ ABRAHAM LINCOLN

USS Abraham Lincoln (CVN-72) uçak gemisi binlerce ABD askerine ev sahipliği yapıyor. ABD donanmasındaki 5. Nimitz sınıfı uçak gemisi olan bu dev savaş makinesi, 332 metre uzunluğunda ve 78 metre genişliğinde.

30 knot hıza kadar çıkabilen uçak gemisi, nükleer reaktörle çalışıyor ve 4 buhar türbini ile hareket ediyor.

Uçak gemisi, 90 hava aracına ev sahipliği yapıyor. Envanterinde F-18 , F-35 uçakları ve MH-60S Seahawk helikopterli mevcut.

Uçak gemisine en az 6 muhrip gemi eşlik ediyor. Bu gemilerde bulunan hava savunma sistemleri uçak gemisi etrafında kurşun ve füzelerden bir kalkan oluşturuyor. İran füzelerinin bu uçak gemisini vurması için bu kalkanı aşması gerekiyordu.