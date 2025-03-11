NATO, Avrupa Birliği ve Türkiye arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi çağrısında bulundu. ABD Başkanı Donald Trump’ın Avrupa’nın güvenliğini sağlamayı bırakacağının sinyallerini vermesi, Avrupa'yı alternatif aramaya zorluyor. NATO'nun en büyük ikinci ordusuna sahip olan Türkiye, Avrupa için kritik önem taşıyor.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’nin, AB liderlerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile daha fazla etkileşim kurmaları yönünde özel bir çağrıda bulundu.

RUTTE DESTEKLİYOR

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bu ay Londra’da Avrupa’nın önde gelen ordularını barındıran ülkelerle bir toplantıya katılarak Ukrayna’ya destek ve daha geniş savunma konularını ele aldı.

Bu toplantıdan önce, Rutte’nin AB liderleriyle özel bir yemekte Türkiye ile iş birliğini artırmanın önemine vurgu yaptığı bildirildi.

Rutte’nin bu mesajı, Avrupa’nın savunma kapasitesini genişletme planları kapsamında Türkiye ve diğer AB üyesi olmayan komşularıyla iş birliğini artırma çabalarıyla örtüşüyor.

AB ülkeleri savunma harcamalarını hızla artırırken, bazıları Norveç ve Birleşik Krallık gibi AB dışı ülkelerle ortaklık kurma fikrini öne çıkardı.

Rutte’nin sözcüsü olan eski Hollanda Başkanı Allison Hart, Erdoğan ile geçmişte sert tartışmalara girdiğini hatırlatarak yorum yapmayı reddetti.

Ancak Rutte, Ocak ayında Avrupa Parlamentosu’nda yaptığı konuşmada, “AB dışı müttefikleri savunma sanayisi girişimlerine dahil etmek Avrupa’nın güvenliği için hayati önem taşıyor” dedi.

KIBRIS EN BÜYÜK ENGEL

Türkiye’nin, Ukrayna işgaline yanıt olarak Moskova’ya yaptırım uygulamayan birkaç NATO üyesinden biri olması, AB içinde tartışma yaratıyor.

Yunanistan, Türkiye’nin yaptırımlara katılmamasını eleştirirken, Türkiye ise güçlü savunma sanayisinin AB’nin silahlanma girişimlerine katkı sağlayabileceğini savunuyor. Türk yetkililer, Avrupa güvenliği konusunda daha geniş bir iş birliği için engelin Kıbrıs meselesi olduğunu belirtiyor.

Trump’ın göreve gelişi, Avrupa’da güvenlik politikalarına bakışı değiştirdi. Financial Times’a konuşan bir diplomat, “Şu an en iyi eylem planını belirlemeye çalışıyoruz” dedi.

Fidan ise geçen hafta yaptığı açıklamada, “Bu süreç yeni bir Avrupa güvenlik yapısına yol açarsa, biz iş birliğine hazırız” ifadelerini kullandı.