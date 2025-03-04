Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov'un Salı günü yaptığı açıklamada, ABD ile ilişkilerin normalleşmesi için Moskova’ya uygulanan yaptırımların kaldırılması gerektiğini belirtti.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Reuters'ın ABD’nin Rusya’ya yönelik bazı yaptırımları hafifletmeyi değerlendirdiğine dair haberine yanıt verdi.

Peskov, "Bu konuda konuşmak için muhtemelen çok erken. Henüz resmi bir açıklama duymadık. Ancak bizim yaptırımlara bakışımız çok net. Onları yasa dışı görüyoruz" diyerek Moskova'nın bu konuda tavrının değişmeyeceğini ifade etti.

Peskov, iki ülke arasındaki ilişkilerin düzelmesi için yaptırımların kaldırılması gerektiğini vurguladı. Kremlin sözcüsü, "Eğer ikili ilişkilerin normalleşmesinden bahsedeceksek bu sözde yaptırımların getirdiği olumsuz yükten kurtulmaları gerekiyor" dedi.

ABD YAPTIRIMLARI KALDIRMAYA HAZIRLANIYOR

ABD ve Batılı müttefikleri, Ukrayna’daki savaş nedeniyle Rusya'ya karşı geniş çaplı ekonomik ve mali yaptırımlar uygulamaya devam ediyor. Bu yaptırımlar, Rusya’nın enerji ihracatından finans sektörüne kadar birçok alanı hedef alıyor.

Reuters, Beyaz Saray’ın Dışişleri ve Hazine bakanlıklarına Rusya'ya yönelik hangi yaptırımların hafifletilebileceğine dair bir liste hazırlamaları talimatı verdiğini aktardı.

Habere göre, bu liste, ABD yetkililerinin önümüzdeki günlerde Rus temsilcilerle yapacağı görüşmelerde tartışılacak. Kremlin, bu konuda resmi bir girişim olup olmadığına dair daha fazla bilgi beklediklerini belirtti.