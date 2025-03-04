İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Ukrayna’daki savaşı sona erdirmek amacıyla bir barış planı oluşturmak için “gönüllüler koalisyonu” kurulacağını açıkladı.

Bu plan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump’a sunulacak ve Ukrayna Başkanı Volodimir Zelenski ve Trump arasında, Beyaz Saray'da yaşanan tartışmadan sonra Ukrayna'daki askeri yardımını durduran ABD'den destek talep edilecek.

Tüm zorluklara rağmen Starmer’ın Londra’da alelacele düzenlediği güvenlik zirvesinde Avrupa liderleri Ukrayna’ya desteğini yineledi.

Starmer, zirveye katılan Zelenski’yi kucaklayarak karşıladı. Avrupa’nın önde gelen ülkeleri, Kiev’in yanında olduklarını belirtti ve Ukrayna’ya askeri yardımların süreceğini taahhüt etti.

PEKİ KİMLER GÖNÜLLÜ?

Starmer’ın dile getirdiği “gönüllüler koalisyonu”, belirli bir siyasi ya da askeri hedefe ulaşmak için oluşturulan geçici bir uluslararası ortaklık anlamına geliyor.

Bu koalisyon, Ukrayna için güvenlik garantileri içeren bir barış planı geliştirmeyi amaçlıyor. Ancak, Trump ABD’nin veya NATO’nun bu tür bir güvenlik şemsiyesi sağlamayacağını açıkça belirtti. Koalisyonun, Ukrayna’nın gelecekteki güvenliği konusunda nasıl bir rol oynayacağı henüz netleşmiş değil.

Koalisyonda yer alacak ülkeler tam olarak açıklanmadı. Ancak, Londra’daki zirvede İngiltere ve Fransa’nın yanı sıra Hollanda, Çekya, Almanya, Danimarka, İsveç, Norveç, Finlandiya, İtalya, İspanya ve Polonya liderleri bulundu.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da toplantıya katılan isimler arasındaydı.

İngiltere ve Fransa liderleri, Ukrayna’daki savaşın sona erdirilmesi için bir aylık deniz ve hava saldırılarının durdurulmasını içeren bir ateşkes planı önerdi.

İngiltere, Ukrayna’ya yönelik 2 milyar dolarlık yeni bir silah paketi duyurdu. Bu fon, Kiev’in 5 bin hava savunma füzesi almasına olanak tanıyacak.

RUSYA 'GÖRÜŞMELERE UZAK'

Öte yandan Kremlin, Rusya ile ABD arasındaki savaşın sona erdirilmesine yönelik müzakerelerin büyükelçiliklerin tam kapasiteyle çalışmaya başlamasından önce gerçekleşmesinin olası olmadığını duyurdu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in sözcüsü Dmitri Peskov, iki ülke arasındaki görüşmelerin zamanlaması konusunda belirsizlik olduğunu ifade etti.

Trump’ın Ukrayna’ya askeri yardımı durdurması ve Moskova ile diyalog başlatması, Avrupa başkentlerinde endişeye yol açtı.

Şubat sonunda Türkiye’de yapılan ABD-Rusya görüşmeleri, büyükelçiliklerin normal işleyişine dönmesi üzerine yoğunlaşmıştı. Putin, Trump yönetimiyle ilk temasların “umut verici” olduğunu belirtmişti.