ABD Donanması, Asya semalarında yarım saat arayla iki hava kazasıyla sarsıldı. USS Nimitz uçak gemisinden havalanan bir Sea Hawk helikopteri ve bir F/A-18F Super Hornet savaş uçağı, Güney Çin Denizi üzerinde ayrı ayrı kazalara karıştı.

Olay sırasında ABD Başkanı Donald Trump Asya turu kapsamında Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’daydı.

ÖNCE HELİKOPTER DENİZE DÜŞTÜ

Pasifik Filosu’na bağlı USS Nimitz gemisinden rutin görev için havalanan Helikopter Deniz Taarruz Filosu 73’ün “Battle Cats” birliğine ait Sea Hawk tipi helikopter, yerel saatle 14.54’te Güney Çin Denizi’ne düştü.

ABD Pasifik Filosu’nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, 11. Taarruz Grubu’na bağlı kurtarma ekipleri hızla bölgeye ulaştı. Denize düşen helikopterdeki üç mürettebatın tamamı sağ olarak kurtarıldı.

YARIM SAAT SONRA SÜPER HORNET DENİZE ÇAKILDI

Kazadan yalnızca yarım saat sonra aynı gemiden havalanan bir F/A-18F Super Hornet savaş uçağı da denize çakıldı.

Pilotlar uçağın suya çarpmasından saniyeler önce fırlatma koltuğu sayesinde kendilerini kurtardı. Her iki pilot da güvenli şekilde gemiye döndü ve sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

ABD Pasifik Filosu’ndan yapılan açıklamada, her iki kazada yer alan beş personelin de güvende olduğu vurgulandı.

Kazaların nedeni henüz bilinmezken, hava koşulları ya da teknik arızalara dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Donanma olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.