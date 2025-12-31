ABD Sahil Güvenliği’nin yaptırım altındaki Bella 1 tankerine el koyma girişimi Atlantik’te daha karmaşık bir hale geldi.

ABD’li yetkililer mürettebatın geminin bordasına Rus bayrağı boyadığını söyledi. Mürettebat bu hamleyle Moskova’nın koruması altında olduklarını ileri sürüyor. İran petrol ticaretiyle bağlantılı görülen geminin şu anda boş olduğu bildirildi.

Bella 1 21 Aralık’ta Venezuela yakınlarında durdurulmak istendi. Gemi durmak yerine rotasını tersine çevirdi ve açık denize yöneldi.

Sahil Güvenliği 10 günden uzun süredir tankeri yaklaşık 800 metre mesafeden izliyor. Washington bu sırada geminin hukuki statüsünü diplomatik kanallar üzerinden netleştirmeye çalışıyor.

ABD mahkeme kararıyla el koyma yetkisi aldı. Gerekçe Bella 1’in İran ham petrolünü taşıma geçmişi oldu.

Ancak geminin Rus bayrağı kullanması deniz hukuku açısından uygulamayı zorlaştırdı. Deniz Hukuku Sözleşmesi sahte bayrak taşıyan ya da geçerli kaydı olmayan gemilere çıkmayı mümkün kılıyor. Rusya Bella 1’i resmen kayda aldıysa zorla biniş diplomatik gerilimi tetikleyebilir.

ABD Hazine Bakanlığı tankeri 2024’te Hizbullah, Yemen’deki Husiler ve İran Devrim Muhafızları adına İran petrolü taşımakla suçlayarak yaptırıma aldı.

Geminin sahibi Türkiye merkezli Louis Marine Shipholding Enterprises olarak verildi. Mürettebatın çoğunun Rusya, Hindistan ve Ukrayna vatandaşı olduğu belirtildi.

Denizcilik verileri Bella 1’in eylülde Harg Adası’nda İran petrolü yüklediğini gösteriyor. Şirket Kpler geminin Hürmüz Boğazı yakınında konum sinyalini kapattığını aktardı.

Tanker iki ay görünmedi ve sinyal döndüğünde boştu. Bu durum yükün denizde başka gemilere aktarılmış olabileceği ihtimalini güçlendirdi.

Gemi aralık başında Atlantik’e geçti ve önce Curaçao hedefini bildirdi. ABD 10 Aralık’ta başka bir tankere el koyunca Bella 1 rotasını aniden değiştirdi.

Sinyal vericisi 17 Aralık’tan beri kapalı. Yetkililer kuzeybatı yönlü seyrin İzlanda ya da Grönland’a işaret edebileceğini düşünüyor.

Donald Trump Pazartesi günü yakalanacağını söyledi ve Florida’da gazetecilere “Sonunda onu ele geçireceğiz. Eninde sonunda onu alacağız” dedi.