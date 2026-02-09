Amerika Birleşik Devletleri, deniz aşırı yaptırımlarını uygulama konusundaki kararlılığını sıra dışı bir operasyonla gösterdi. Pentagon’dan yapılan resmi açıklamaya göre, Başkan Donald Trump tarafından yaptırım uygulanan gemilere yönelik Karayipler’de ilan edilen "karantina" bölgesini ihlal eden bir tanker, Hint-Pasifik Komutanlığı (INDOPACOM) sahasında ele geçirildi.

KESİNTİSİZ TAKİP

Pentagon, 'Aquila II' isimli geminin Karayipler’deki abluka ve yaptırım prosedürlerini hiçe sayarak bölgeden kaçtığını belirtti. ABD askeri güçlerinin gemiyi uydu ve deniz unsurlarıyla Karayipler'den itibaren adım adım izlediği ortaya çıktı. Binlerce kilometrelik takibin ardından, geminin Hint Okyanusu sularına girmesiyle birlikte ABD Hint-Pasifik Komutanlığı devreye girerek operasyonu gerçekleştirdi.

Yapılan müdahale neticesinde geminin kontrolünün tamamen ABD güçlerine geçtiği ve geminin güvenli bir noktaya çekildiği kaydedildi.

PENTAGON'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Savunma Bakanlığı’nın resmi sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, operasyonun yasa dışı faaliyet gösteren tüm aktörlere bir mesaj niteliğinde olduğu vurgulandı. Paylaşımda şu sert ifadelere yer verildi:

"Amerikan güçleri karada, havada ve denizde her türlü ihlale karşılık verecektir. Yasa dışı faaliyet gösteren aktörlerin ABD gücünden kaçabileceği hiçbir bölge yoktur."

Bu operasyon, ABD’nin yaptırım listesindeki gemilere yönelik uyguladığı "deniz karantinası" stratejisinin coğrafi sınır tanımaksızın sürdürüleceğini bir kez daha kanıtlamış oldu. Operasyonun bölgedeki deniz trafiği ve enerji nakil hatları üzerindeki yansımaları ise uluslararası kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.