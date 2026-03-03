Ortadoğu'da tırmanan ABD-İsrail - İran gerilimi yeni bir krize sahne oldu. İran'a yönelik saldırıların ardından başlayan misillemeler sırasında Kuveyt hava savunmasının yanlışlıkla üç ABD F-15E savaş uçağını vurması “dost ateşi” olarak kayıtlara geçti.

Çöle düşen bir Amerikan pilotunun Kuveytli bir sivil tarafından diz çöktürülerek teslim alındığı anlara ait fotoğraf dünya gündemine oturdu. Sosyal medyada gündem olan görüntüler Hollywood’daki "yenilmez pilot" algısının gerçek savaş sahnesiyle örtüşmediği yorumlarına neden oldu.

TARİHE GEÇECEK KARE

Çöle düşen uçağın pilotunun, elinde sopa bulunan bir Kuveytli sivilin karşısında diz çöktüğü anlar kameralara yansıdı.

GERÇEKLER HOLLYWOOD'A BENZEMEDİ

Yaşananlar, Hollywood'un efsanevi Top Gun filmindeki "yenilmez pilot" imajıyla çarpıcı bir tezat oluşturdu. İddiaya göre, Kuveytli siviller düşen askerin ABD askeri olduğunu anlayınca ortam sakinleşti. Daha sonraki görüntülerde ise pilotun bir aracın bagajına konularak götürüldüğü görüldü.

Hollywood'da Tom Cruise'un canlandırdığı ABD'li savaş pilotu Maverick karakteri gökyüzüne hükmeden, asi ama her şartta üstün gelen bir elit pilot olarak resmedilmişti.

Filmde düşman karşısında soğukkanlı, kontrolü elden bırakmayan ve daima kazanan bir algı öne çıkmıştı. Gerçek hayatta ise aynı tip uçakların müttefik tarafından yanlışlıkla düşürülmesi ve pilotların çölde teslim alınması bambaşka bir tablo ortaya koydu. Sosyal medyada 'gerçekler Hollywood filmine benzemez' yorumları yapıldı.