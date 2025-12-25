ABD, Rojava’daki askeri üslere 4 kargo uçağı dolusu savunma sistemleri, füze platformları ve ağır silah gönderdi. Yerel kaynaklar ve gözlemci kuruluşlar, bölgedeki stratejik üslere yoğun bir askeri sevkiyat yapıldığını bildirdi.
GÜVENLİK ÖNLEMİ
Sevkiyatın merkezinde Haseke vilayetine bağlı Rimelan bölgesindeki Harab el-Cir Hava Üssü yer aldı.
Bölgedeki hareketlilik, Halep’te Şam yönetimine bağlı silahlı güçlerle Kürt mahallelerinin güvenliğini sağlayan İç Güvenlik Güçleri (Asayiş) arasındaki çatışmaların ve Ortadoğu’daki genel gerilimin tırmandığı bir dönemde gerçekleşmesi açısından dikkat çekici bulunuyor.
Kargo uçaklarının inişi sırasında bölgede yoğun güvenlik önlemleri alındı. Operasyon süresince ABD helikopterleri havada devriye atarak güvenliği sağladı. Askeri kaynaklar, bu hamlenin üslerinin savunma kapasitesini artırmayı ve mevcut füze bataryalarını takviye etmeyi amaçladığını belirtti.