ABD, İzlanda ve İngiltere arasında seyreden ve Rusya'nın kendi koruması altına aldığı Marinera (eski ismiyle Bella-1) isimli tankere çıkartma yaptı. ABD Avrupa Komutanlığı tankerin ele geçirildiğini duyurdu.

Fox News, çıkartma haberini doğruladı. ABD çıkartmayı gerçekleştirmek için tankere Sahil Güvenlik gemisinden bir helikopter gönderdi.

Rusya, daha önce bayraksız olan petrol tankerini koruma altına aldığını duyurmuş ve gemiyi "Rus gemisi Marinera" olarak ilan etmişti.

Gemiyi korumak için Rus savaş gemileri ve bir denizaltı görevlendirilmişti. Bu operasyonla ABD, Rusya'ya ait ve Rus donanması tarafından korunan bir gemiye çıkartma yapmış oldu.

Marinera (Eski adıyla Bella-1)

İngiltere ve İrlanda sahil güvenliği olayı takip etmek için gözetleme İHA'ları gönderdi. Bazı uzmanlar, geminin ele geçirilmesinde bu ülkelerin desteği olabileceğine işaret etti.

Daha önce Bella-1 adıyla hareket eden gemi, Türkiye menşeili bir gemicilik şirketi altında faaliyet gösteriyordu.

Venezuela'dan dönen ve iki haftadır ABD Shahil güvenliği tarafından takip edilen tankerdeki son durum bilinmiyor.