ABD Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy Jr., katıldığı bir podcast programında "mikroplardan korkmadığını" dinleyicileri şok eden bir örnekle anlattı.
Sunucu Theo Von ile madde bağımlılığı geçmişlerini ve pandemi dönemindeki yasaklara rağmen sürdürdükleri gizli toplantıları tartışan Kennedy, "Mikroplardan korkmuyorum. Eskiden klozet kapaklarından kokain çekerdim," diyerek kendine has cesaretini dile getirdi.
Kennedy, geçmişte kaldığını belirttiği uyuşturucu bağımlılığını hiçbir detayını esirgemeden programda anlattı.
Bağımlılığını kontrol altında tutmak için her gün destek toplantılarına katılması gerektiğini vurgulayan Kennedy, "Bu hastalığın beni öldüreceğini biliyorum. Eğer tedavi etmezsem, yani her gün toplantılara gitmezsem, hayatım için çok kötü olur," diye konuştu.
ESKİ KOKAİNMAN SAĞLIK BAKANI
Kennedy’nin sözleri sağlık örgütleri ve siyasi çevrelerde sert tepkiyle karşılandı. "Sağlımızı Koruyun" isimli sivil toplum örgütü, Kennedy’nin hayati kararlar alan bir federal ajansı yönetmek için uygunsuz bir isim olduğunu belirterek istifasını istedi.
Kuruluş başkanı Brad Woodhouse tek kelimelik bir yanıtla "İstifa et," çağrısında bulundu. Sosyal medyada ise Demokrat temsilci Malcolm Kenyatta, Kennedy’nin halk sağlığında güven veren bir isim olmadığını belirtti.
Babası olan eski Başkan John F. Kennedy'nin 1968’deki suikastından sonra madde kullanmaya başlayan Robert F. Kennedy, 1970’te kenevir ve 1983’te eroin bulundurmaktan tutuklanmıştı.
Kendisini uyuşturucuyu bırakmaya iten sürecin bu son tutuklama olduğunu belirten Kennedy, şimdileri aşılara ve sudaki klora karşı aktif olarak kampanya yürütüyor.