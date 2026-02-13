ABD Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy Jr., katıldığı bir podcast programında "mikroplardan korkmadığını" dinleyicileri şok eden bir örnekle anlattı.

Sunucu Theo Von ile madde bağımlılığı geçmişlerini ve pandemi dönemindeki yasaklara rağmen sürdürdükleri gizli toplantıları tartışan Kennedy, "Mikroplardan korkmuyorum. Eskiden klozet kapaklarından kokain çekerdim," diyerek kendine has cesaretini dile getirdi.

Kennedy, geçmişte kaldığını belirttiği uyuşturucu bağımlılığını hiçbir detayını esirgemeden programda anlattı.

Bağımlılığını kontrol altında tutmak için her gün destek toplantılarına katılması gerektiğini vurgulayan Kennedy, "Bu hastalığın beni öldüreceğini biliyorum. Eğer tedavi etmezsem, yani her gün toplantılara gitmezsem, hayatım için çok kötü olur," diye konuştu.

ESKİ KOKAİNMAN SAĞLIK BAKANI