Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Hazine Bakanlığı, Suriye Geçici Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile İçişleri Bakanı Enes Hattap’a yönelik yaptırımları kaldırdı.

Suriye devlet televizyonu El İhbariye’nin aktardığı habere göre, Washington yönetimi iki ismin de yaptırım listesinden çıkarıldığını duyurdu.

Söz konusu karar, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 6 Kasım’da aldığı yeni düzenlemenin ardından geldi. BM, geçtiğimiz günlerde Şara ve Hattap’a yönelik uluslararası yaptırımların kaldırılmasını oy birliğiyle kabul etmişti.

ABD Hazine Bakanlığı’nın bu adımı, BM kararına uyum kapsamında atılmış bir adım olarak değerlendiriliyor.