ABD Savunma Bakanlığı yetkilileri bu hafta Washington’da Avrupalı diplomatlara NATO’nun konvansiyonel savunma yükünün büyük kısmını 2027’ye kadar Avrupa’nın üstlenmesini istedi.

ABD, 2027'e kadar Avrupa NATO savunmasının ağır yükünü üslenmezse, nükleer savunma hariç genel olarak NATO sorumluluklarından çekileceğini duyurdu.

Beş kaynağa göre mesaj, Pentagon’un NATO politikasından sorumlu kadroları ile Avrupa heyetleri arasındaki toplantıda iletildi.

Avrupa ülkeleri, gerçekleşmesi talep edilen değişim için çok kısa bir süre verildiğini ve ABD'nin bu değişimi nasıl ölçeceğini bilemediklerini belirtiyor.

ABD SON YATIRIMLARI BEĞENMEDİ

Pentagon yetkilileri Avrupa’nın 2022’de Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıyı büyütmesinden sonra savunma kapasitesini artırmak için attığı adımları yeterli görmediklerini söyledi.

Konuşmaların gizliliği nedeniyle isim vermeyen kaynaklar bu uyarının "son derece açık ve sert" olduğunu belirtti.

Bir ABD yetkilisi Kongre’deki bazı isimlerin bu mesajdan haberdar olduğunu ve kaygı duyduğunu aktardı.

Washington’da ABD’nin Avrupa’daki rolüne dair ciddi görüş ayrılıkları var. Avrupalı yetkililer paranın ve siyasi iradenin tek başına yeterli olmayacağını söylüyor.

NATO'NUN KALBİ, GÖREVİ BIRAKIYOR

ABD'nin çekilmesi durumunda NATO, büyük bir tıkanıklık yaşayacak. NATO'nun, ABD olmadan yaptığı son tatbikatlar silah ve lojistik konusunda önemli eksiklikleri gözler önüne serdi.

Üretim tıkanıkları nedeniyle sipariş edilen silahların teslimi yıllar alabiliyor. ABD’nin sağladığı bazı istihbarat ve gözetleme kabiliyetleri ise satın alınabilir türden değil. Bu kabiliyetler Ukrayna savaşında belirleyici oldu.

AB kendini savunabilir hale gelmek için 2030 hedefi koydu. Hava savunması, dronlar, siber savaş ve mühimmat gibi alanlarda açıkların kapatılması gerektiğini söylüyor.

Yetkili müttefiklerin savunmaya daha çok yatırım yapma ihtiyacını kabul ettiğini ve konvansiyonel yükün ABD’den Avrupa’ya kaydırılması gerektiğini belirtti.