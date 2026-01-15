ABD ve İran arasında gerilim sürüyor: ABD Basını, geçtiğimiz günlerde olası İran operasyonunda, İran'ın Irak ve Suriye'deki ABD üslerini hedef alacağını iddia etmişti. Serdar Cebe ile SÖZCÜ Ana Haber'de Trump'ın olası İran saldırısında nereleri hedef alacağına dair detaylar da anlatıldı. SAVAŞ GEMİLERİ BÖLGEYE GİDİYOR Söylemler yumuşasa da bölgede savaş düzeni alınmaya devam ediliyor. ABD Güney Çin Denizi'ndeki saldırı grubunu Ortadoğu'ya yönlendirdi. Aynı zamanda Katar'daki en büyük ABD üssünden personellerin artan gerilim nedeniyle çekildiği de öğrenildi.

